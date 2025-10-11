En Cantarranas hallan el cuerpo del segundo niño arrastrado por quebrada en la Cantarero López

Tegucigalpa, Honduras.- En otro municipio y a varios kilómetros de donde fue visto con vida por última vez, fue encontrado el cuerpo del segundo menor que fue arrastrado por una quebrada tras la fuerte lluvia que cayó sobre Tegucigalpa en las últimas horas. El niño tenía ocho años y respondía al nombre de Dilan Andrés Carías Fúnez. Él desapareció junto a su primo de 12 años, Josué Isaí Herrera Fúnez, la tarde del viernes, cuando regresaban de su centro educativo en compañía de otro primito y fueron arrastrados por la corriente de una cuneta que desembocaba en una quebrada cercana, en la colonia Cantarero López de Comayagüela, en la capital del país. El trágico suceso ocurrió el 10 de octubre, pero fue hasta el día siguiente (sábado), cuando el caudal de las quebradas y ríos bajó un poco, que las autoridades, que iniciaron la búsqueda desde el día anterior, lograron ubicar sus cuerpos.

¿Dónde encontraron a Dilan Carías Fúnez?

El cuerpo del niño de ocho años fue hallado en horas del mediodía del sábado, específicamente en el sector conocido como poza La Francesa, en la aldea Pajarillos, entre la Villa De Francisco y Cantarranas, municipios del departamento de Francisco Morazán. El Cuerpo de Bomberos y miembros de las Fuerzas Armadas recorrieron varios afluentes en busca del pequeño, hasta lograr ubicarlo en esa zona montañosa. Con dificultad, cargaron el cadáver en sus espaldas para poder trasladarlo posteriormente hasta Tegucigalpa, para ser entregado a sus familiares.





¿Cómo hallaron a Josué Isaí Herrera Fúnez?

Más temprano, a eso de las 7 de la mañana de este mismo sábado, las autoridades confirmaron el hallazgo de Josué Isaí Herrera Fúnez, de 12 años de edad. El cadáver del menor estaba en el muro de un puente peatonal que pasa sobre una quebrada que atraviesa la colonia 1 de Diciembre de Comayagüela. El cuerpo había quedado detenido entre un cúmulo de basura y presentaba varias lesiones, después de haber sido arrastrado violentamente por el agua.