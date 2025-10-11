  1. Inicio
Hallan sin vida a uno de los dos niños arrastrados por quebrada en la Cantarero López

En la colonia 1 de Diciembre fue hallado el cuerpo sin vida de uno de los niños arrastrados por una quebrada en Comayagüela. Aún no ha sido identificado

  • 11 de octubre de 2025 a las 08:21
Equipos conformados por bomberos y militares fueron desplegados en distintos puntos de la capital para localizar a los menores de edad. No se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima.

 Foto: Cuerpo de Bomberos

Tegucigalpa, Honduras.- Los equipos de búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos confirmaron este sábado el hallazgo del cuerpo de uno de los dos niños que desaparecieron ayer viernes tras ser arrastrados por la fuerte corriente de una cuneta en la colonia Cantarero López de la capital.

El cadáver del menor fue localizado atorado en un muro dentro de la quebrada que atraviesa la colonia 1 de Diciembre, a donde desemboca la corriente que se llevó a los pequeños.

Personal del Cuerpo de Bomberos, junto con vecinos de la zona, trabajó durante la mañana para recuperar el cuerpo, mientras continúa la búsqueda del otro niño.

Los dos niños fueron identificados como Josué Isaí Herrera Fúnez, de 12 años, y Dilan Andrés Carías Fúnez, de 8 años, quienes eran primos y regresaban de la escuela cuando ocurrió la tragedia. Hasta el momento, se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima.

De acuerdo con los reportes, ambos caminaban bajo una intensa lluvia e intentaron cruzar una cuneta por donde corría una gran cantidad de agua. Fue entonces cuando la fuerza de la corriente los arrastró hacia la quebrada que pasa por el sector.

Uno de los menores logró sostenerse por unos instantes, pero la presión del agua terminó por llevárselo también, sin que los vecinos pudieran hacer algo para rescatarlos.

Desde ese momento, los bomberos iniciaron un intenso operativo de búsqueda que se extendió hasta la noche del viernes y continuó este sábado a primera hora.

El hallazgo del cuerpo de uno de ellos ha conmocionado a la comunidad, que se mantiene en vilo esperando que el otro menor pueda ser localizado cuanto antes.

Los equipos de rescate rastrean varios tramos de la quebrada, que presenta una corriente fuerte debido a las lluvias continuas registradas en los últimos días.

Cabe recordar que la capital del país se encuentra en estado de emergencia por las intensas lluvias que han afectado gran parte del territorio.

Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

