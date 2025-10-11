Hallan sin vida a uno de los dos niños arrastrados por quebrada en la Cantarero López

El cadáver del menor fue localizado atorado en un muro dentro de la quebrada que atraviesa la colonia 1 de Diciembre, a donde desemboca la corriente que se llevó a los pequeños.

Tegucigalpa, Honduras.- Los equipos de búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos confirmaron este sábado el hallazgo del cuerpo de uno de los dos niños que desaparecieron ayer viernes tras ser arrastrados por la fuerte corriente de una cuneta en la colonia Cantarero López de la capital.

Personal del Cuerpo de Bomberos, junto con vecinos de la zona, trabajó durante la mañana para recuperar el cuerpo, mientras continúa la búsqueda del otro niño.

Los dos niños fueron identificados como Josué Isaí Herrera Fúnez, de 12 años, y Dilan Andrés Carías Fúnez, de 8 años, quienes eran primos y regresaban de la escuela cuando ocurrió la tragedia. Hasta el momento, se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima.

De acuerdo con los reportes, ambos caminaban bajo una intensa lluvia e intentaron cruzar una cuneta por donde corría una gran cantidad de agua. Fue entonces cuando la fuerza de la corriente los arrastró hacia la quebrada que pasa por el sector.

Uno de los menores logró sostenerse por unos instantes, pero la presión del agua terminó por llevárselo también, sin que los vecinos pudieran hacer algo para rescatarlos.

Desde ese momento, los bomberos iniciaron un intenso operativo de búsqueda que se extendió hasta la noche del viernes y continuó este sábado a primera hora.