Colapsa muro perimetral del INFOP en La Pradera por intensas lluvias en Tegucigalpa

El muro perimetral del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), ubicado en la colonia La Pradera de Tegucigalpa, colapsó durante la noche del miércoles 9 de octubre debido a las intensas lluvias que se han registrado en la capital hondureña.
El muro, construido de bloques de concreto, cedió ante la saturación del terreno y el exceso de agua acumulada.
El derrumbe provocó el desprendimiento de una amplia sección del muro, dejando escombros sobre la vía y afectando el paso peatonal y vehicular en la zona.
Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni daños a viviendas cercanas.
Durante la tarde y noche del mismo día, se reportaron además calles anegadas y deslizamientos menores en distintos sectores de Tegucigalpa, donde las autoridades mantienen la alerta amarilla por el riesgo de inundaciones y derrumbes.
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) advirtió que la saturación de los suelos incrementa el peligro de colapsos estructurales y desbordamientos de quebradas.
Las lluvias que han afectado al país en los últimos días han dejado un saldo considerable de daños.
Según el informe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), al menos 1,833 familias han resultado afectadas, de las cuales 697 fueron damnificadas y 11 continúan evacuadas.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta ante posibles deslizamientos y evitar transitar por áreas vulnerables mientras persistan las lluvias.