Colapsa muro perimetral del INFOP en La Pradera por intensas lluvias en Tegucigalpa

Las lluvias registradas en Tegucigalpa provocaron el colapso de un muro del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en la colonia La Pradera, mientras la capital permanece bajo alerta amarilla por saturación de suelos

  • 10 de octubre de 2025 a las 08:20
El muro perimetral del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), ubicado en la colonia La Pradera de Tegucigalpa, colapsó durante la noche del miércoles 9 de octubre debido a las intensas lluvias que se han registrado en la capital hondureña.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
El muro, construido de bloques de concreto, cedió ante la saturación del terreno y el exceso de agua acumulada.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
El derrumbe provocó el desprendimiento de una amplia sección del muro, dejando escombros sobre la vía y afectando el paso peatonal y vehicular en la zona.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni daños a viviendas cercanas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Durante la tarde y noche del mismo día, se reportaron además calles anegadas y deslizamientos menores en distintos sectores de Tegucigalpa, donde las autoridades mantienen la alerta amarilla por el riesgo de inundaciones y derrumbes.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) advirtió que la saturación de los suelos incrementa el peligro de colapsos estructurales y desbordamientos de quebradas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Las lluvias que han afectado al país en los últimos días han dejado un saldo considerable de daños.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Según el informe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), al menos 1,833 familias han resultado afectadas, de las cuales 697 fueron damnificadas y 11 continúan evacuadas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta ante posibles deslizamientos y evitar transitar por áreas vulnerables mientras persistan las lluvias.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
