Fuertes corrientes de agua e inundaciones registró Tegucigalpa por lluvias

Calles inundadas y fuertes corrientes de agua se reportaron en varios sectores de Tegucigalpa este jueves tras las lluvias registradas en la capital hondureña.
En sectores como la Villa Delmi, a inmediaciones de "Los Cobras", la calle quedó anegada luego de varios minutos de lluvia.
E sector de la Villa Delmi es frecuente que se inunden con las lluvias.
Los vehículos tuvieron que transitar por las cercanías de Los Cobras con precaución por las inundaciones.
En la zona de La Reforma también se reportaron inundaciones provocando que el tráfico se hiciera más lento.
En el bulevar Fuerzas Armadas, cerca de Villas del Sol, la corriente de agua era fuerte.
Los conductores que transitaban por el bulevar Fuerzas Armadas lo hacían con precaución por las fuertes corriente.
La capital de Honduras se encuentra bajo alerta amarilla debido a la saturación de los suelos por las últimas lluvias que se han registrado.
En el barrio Los Dolores, por el Hoyo de Merriam, también se reportaron inundaciones que son atendidas por personal de la Alcaldía.