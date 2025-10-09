  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Fuertes corrientes de agua e inundaciones registró Tegucigalpa por lluvias

La lluvia que azotó la capital de Honduras por más de una hora provocó inundaciones en las calles, lo que agudizó el tráfico vehicular

  • 09 de octubre de 2025 a las 19:08
Fuertes corrientes de agua e inundaciones registró Tegucigalpa por lluvias
1 de 9

Calles inundadas y fuertes corrientes de agua se reportaron en varios sectores de Tegucigalpa este jueves tras las lluvias registradas en la capital hondureña.

 Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
Fuertes corrientes de agua e inundaciones registró Tegucigalpa por lluvias
2 de 9

En sectores como la Villa Delmi, a inmediaciones de "Los Cobras", la calle quedó anegada luego de varios minutos de lluvia.

 Foto: David Romero/El Heraldo
Fuertes corrientes de agua e inundaciones registró Tegucigalpa por lluvias
3 de 9

E sector de la Villa Delmi es frecuente que se inunden con las lluvias.

 Foto: David Romero/El Heraldo
Fuertes corrientes de agua e inundaciones registró Tegucigalpa por lluvias
4 de 9

Los vehículos tuvieron que transitar por las cercanías de Los Cobras con precaución por las inundaciones.

 Foto: David Romero/El Heraldo
Fuertes corrientes de agua e inundaciones registró Tegucigalpa por lluvias
5 de 9

En la zona de La Reforma también se reportaron inundaciones provocando que el tráfico se hiciera más lento.

Foto: David Romero/El Heraldo
Fuertes corrientes de agua e inundaciones registró Tegucigalpa por lluvias
6 de 9

En el bulevar Fuerzas Armadas, cerca de Villas del Sol, la corriente de agua era fuerte.

Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
Fuertes corrientes de agua e inundaciones registró Tegucigalpa por lluvias
7 de 9

Los conductores que transitaban por el bulevar Fuerzas Armadas lo hacían con precaución por las fuertes corriente.

Foto: Marvin Salgado/El Heraldo
Fuertes corrientes de agua e inundaciones registró Tegucigalpa por lluvias
8 de 9

La capital de Honduras se encuentra bajo alerta amarilla debido a la saturación de los suelos por las últimas lluvias que se han registrado.

Foto: Facebook/Alcaldía del Distrito Central
Fuertes corrientes de agua e inundaciones registró Tegucigalpa por lluvias
9 de 9

En el barrio Los Dolores, por el Hoyo de Merriam, también se reportaron inundaciones que son atendidas por personal de la Alcaldía.

 Foto: Facebook/Alcaldía del Distrito Central
Cargar más fotos