Lluvias en el Distrito Central: 89 afectados en 77 incidencias en una sola noche

Tegucigalpa, Honduras.- La capital vivió una noche y madrugada de terror debido a las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas: inundaciones, árboles caídos, deslizamientos y muros colapsados fueron parte de los estragos que pusieron de cabeza la ciudad. “Desde que se comenzaron estas lluvias a finales de septiembre y principios del mes de octubre hemos atendido más de 500 incidencias, solo entre ayer y hoy se reportaron 77”, aseguró Jorge Aldana, edil capitalino. Estas incidencias dejaron como consecuencia al menos 89 personas afectadas: 28 mujeres, 19 hombres, 19 niñas y 23 niños.

Al menos 16 de ellos se trasladaron albergues y otros cinco a albergues solidarios. El resto de personas fueron atendidas con ayudas humanitarias, como colchonetas, kits de alimentación y paquetes de pañales para quienes lo requerían. Las inundaciones afectaron sectores como el Hoyo de Merriam, Bulevar Suyapa, La Alameda, la colonia Rubén Darío, la calle La Salud, la colonia Izaguirre, Miramontes, el Anillo Periférico y el bulevar Morazán. En varios de estos sectores, especialmente los de mayor circulación, como el bulevar Suyapa, el bulevar Morazán y el Anillo Periférico, los conductores se quedaron atrapados por las fuertes corrientes de agua que les impedían avanzar. La caída de árboles fue otro problema que azotó diversos barrios y colonias de la capital, principalmente en el barrio El Manchén, Casamata, redondel de Los Artesanos, El Bosque, Lomas del Guijarro, La Reforma y cerca del Edificio Rojo, en el Guanacaste. Lo mismo ocurrió en el Hospital San Felipe, el barrio Buenos Aires, La Campaña y en la colonia Palmira. En todos estos puntos, enormes árboles se vinieron abajo y cayeron sobre viviendas, estacionamientos y vehículos. Afortunadamente, las pérdidas sólo fueron materiales, ningún conductor o peatón salió lesionado por estos incidentes. El colapso de muros y deslizamientos también alarmaron a la población capitalina, algunos incluso tuvieron que salir de sus hogares por temor a que sus casas cedieran con el desmoronamiento de tierra. Eso fue lo que sucedió en el barrio Las Cabañas, donde debido a las intensas lluvias, un muro tipo gavión colapsó y puso en riesgo al menos seis casas que están frente a la estructura. "No la pasamos aquí en nuestra casa porque se empezó a venir todo el cerro ese, hace diez años hicieron ese proyecto y ya colapsó todo prácticamente, mi casa ya tiene fisuras, le pido al alcalde que venga arreglar esto", lamentó con tristeza una de las vecinas afectadas. En la calle que conecta la colonia 21 de febrero con el bulevar Fuerzas Armadas (FF AA) también ocurrió un deslizamiento de tierra que obstaculizó por completo el paso vehicular. Hasta el medio día del viernes, las autoridades aún no habían removido los escombros. Otro hecho que alarmó a la ciudadanía fue el derrumbe del muro perimetral del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en la colonia La Pradera. El paso en este lugar también se mantuvo inhabilitado por varias horas.

Saturación de suelos en la capital

Julio Quiñonez, coordinador del Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explicó que el evento del jueves en la noche y viernes en la madrugada fue “una crisis, que provocó lluvias de tipo convectivo, mucho viento, mucha actividad eléctrica y precipitaciones importantes”. Pese a ello, el acumulado de lluvias se mantuvo entre los 20 y 40 milímetros, un volumen que, para Quiñonez, es bajo en comparación con otras ocasiones en las que se han registrado hasta 120 milímetros. La gran cantidad de estragos se deben a que “en la temporada que estamos, ya hoy luego de casi un mes completo de lluvias diarias, los suelos están altamente saturados”. dijo. “Antes el suelo absorbía, la represa guardaba, las zonas altas montañosas también lograban captar, hoy por el nivel de saturación que tenemos en la ciudad y todo su entorno, cualquier volumen de agua que caiga va a transitar por las calles, avenidas, escorrentías, quebradas, ríos y con mucha facilidad vamos a tener problemas de inundaciones”, lamentó el funcionario. La situación parece ir de mal en peor. La tarde de este viernes se reportó una persona soterrada en la aldea Nueva Suyapa, donde, según reportes del Comité de Emergencias Municipal (Codem), los suelos saturados provocaron el desmorone de tierra que cayó sobre el joven que realizaba labores de construcción.

Pronósticos