Tegucigalpa se inunda y los suelos ceden tras fuertes lluvias de esta tarde

Las fuertes lluvias de esta tarde dejaron varias zonas de Tegucigalpa bajo el agua, mientras los suelos cedieron en distintos puntos, causando inundaciones y daños en calles y viviendas.

  • 10 de octubre de 2025 a las 15:31
El Heraldo Videos