  2. · Tegucigalpa

Árboles caídos e inundaciones registra la capital tras fuerte tormenta

Un caos vehicular, además de árboles caídos e inundaciones, se reportan en varios sectores de la capital debido a la fuerte lluvia que azotó por casi una hora y media

  • 09 de octubre de 2025 a las 17:00
En el sector del hotel Honduras Maya, bajando por el edificio rojo, se cayó un árbol, obstaculizando por completo una vía.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La fuerte tormenta registrada este jueves en la capital de Honduras provocó inundaciones, árboles caídos y un fuerte congestionamiento vehicular.

La fuerte tormenta inició a eso de las 3:45 de la tarde y mermó en algunos sectores hasta pasadas las 5:00 de la tarde.

Las lluvias provocaron en cuestión de minutos inundaciones en sectores como El Guanacaste, El Reparto, cerca de las instalaciones de la Unidad de Fuerzas Especiales Honduras, también conocido como "Los Cobras".

De igual forma, se reportan inundaciones en el sector del Hoyo de Meriam.

De igual forma, se reportaron caídas de árboles en el sector del hotel Honduras Maya, colonia Humuya y en el interior del Hospital San Felipe.

Durante la caída, los árboles arrancaron varios cables del tendido eléctrico, provocando además problemas en la distribución.

En la colonia Humuya, a inmediaciones del salón de belleza Yolandas, se cayó un árbol y desprendió algunos cables del tendido eléctrico.

(Foto: Cortesía )

Las incidencias provocaron un fuerte congestionamiento vial en los principales bulevares de la ciudad, especialmente en las zonas afectadas.

Desde hace una semana, la Alcaldía del Distrito Central elevó a una alerta amarilla a la capital debido a las constantes lluvias y la saturación de suelos.

