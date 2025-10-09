Árboles caídos e inundaciones registra la capital tras fuerte tormenta

Tegucigalpa, Honduras.- La fuerte tormenta registrada este jueves en la capital de Honduras provocó inundaciones, árboles caídos y un fuerte congestionamiento vehicular.

La fuerte tormenta inició a eso de las 3:45 de la tarde y mermó en algunos sectores hasta pasadas las 5:00 de la tarde.

Las lluvias provocaron en cuestión de minutos inundaciones en sectores como El Guanacaste, El Reparto, cerca de las instalaciones de la Unidad de Fuerzas Especiales Honduras, también conocido como "Los Cobras".

De igual forma, se reportan inundaciones en el sector del Hoyo de Meriam.