Lluvias en el Distrito Central generan daños y fuerte tráfico por horas

Tegucigalpa, Honduras.- Una intensa lluvia que duró más de tres horas generó -una vez más- caos en el Distrito Central, propiciando inundaciones e intenso tráfico la tarde-noche de este 10 de octubre. La lluvia fue tan fuerte que la Selección Nacional de Honduras tuvo que cancelar su entrenamiento en el Estadio Nacional, trabajos que estaban pactados para las 6:00 PM.

Francisco Morazán es uno de los departamentos con alerta amarilla, declarada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). Los otros son Choluteca, Valle, La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira y Ocotepeque. Las lluvias causaron inundaciones en diversos tramos de la capital y tráfico. Además, la Cruz Roja reportó que dos menores de edad fueron arrastrados por una quebrada en un sector de la colonia Cantarero López.

"Se llegó al hacer la búsqueda y rescate de dos menores de edad de nombre Josué Isaí Herrera Funes, 12 años, y Dylan Andrés Carias Funes de 8 años de edad. Ellos residen en la colonia Jardines del Carrizal el cual según versiones de lo compañeros y gente del lugar, los niños se bajaron en el lugar de la Cantarero López. Al haber crecido la quebrada que pasa por la zona, los menores fueron arrastrados por la zona", indicó la Cruz Roja.