Pronostican poca actividad de frentes fríos en Honduras en noviembre y diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- El territorio hondureño experimentará una temporada fría con poca actividad durante el fin de año e inicios de 2026, debido a las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de La Niña, informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Francisco Argeñal, jefe de Cenaos, aseguró que los análisis del modelo europeo de pronóstico climático indica que para los meses de noviembre, diciembre y enero, que es cuando se desarrolla la temporada de frentes fríos, se esperan lluvias ligeramente arriba del promedio sobre el territorio hondureño. Esas precipitaciones no serán generadas directamente por la influencia de frentes fríos, sino por cuñas de alta presión que podrían generar ingresos de aire fresco desde el noreste.

Explicó que las condiciones serán debido a que el territorio se mantiene en umbral del fenómeno de La Niña, lo que históricamente reduce la frecuencia de los frentes fríos en la región centroamericana. La mayor actividad de esos sistemas se espera para el mes de noviembre, durante esos días se pronostican al menos tres de los fenómenos climatológicos. "Esperamos poca actividad de frentes fríos; sin embargo, creemos que la mayor actividad se concentrará en noviembre, con dos o tres eventos de aire frío y uno de ellos posiblemente interactuando con un ciclón tropical a inicios de ese mes", detalló Argeñal. Uno de los frentes fríos podría estar interactuando con un ciclón tropical, lo cual podría dejar precipitaciones fuertes en el territorio; el jefe de Cenaos advirtió que los efectos de ambos sistemas se podrían comparar a las lluvias que dejó la tormenta Tropical Sara en noviembre del año pasado. El experto advirtió que otro de frente frío podría coincidir con las elecciones que se desarrollarán el 30 noviembre, según pronostican los modelos meteorológicos. Para los demás meses de diciembre y enero se espera una menor incidencia del promedio, debido a las corrientes de aire frío que vienen del norte de Estados Unidos no bajarán mucho este año.