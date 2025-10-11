Nasralla dice que si Jorge Cálix no es inscrito "tendrá participación en nuestro gobierno"

El actual congresista y anteriormente candidato presidencial liberal lucha por estar en la papeleta de candidatos a diputados en el departamento de Olancho .

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla , candidato presidencial del Partido Liberal , dijo que no se meterá en el tema de la inscripción como diputado de Jorge Cálix.

Al respecto, Nasralla afirmó que respetará las decisiones de los órganos electorales y si Cálix finalmente no es inscrito, tendrá un espacio en su gobierno, si llega a ganar las elecciones.

"Bienvenido Jorge Cálix si lo aceptan como diputado y si no, también bienvenido. Él tendrá participación en nuestro gobierno", acotó Nasralla.

"No he violado la ley nunca, por lo tanto, no voy a apoyar que alguien quiera violar la ley, aunque eso sea una costumbre", añadió Nasralla.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El 10 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró sin lugar la solicitud de inscripción de Jorge Cálix en sustitución de la vacancia dejada por el diputado Samuel García en Olancho.

La determinación, tomada por unanimidad de votos —es decir, por los tres consejeros Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López—, niega la petición del Partido Liberal de brindar la primera casilla por el departamento de Olancho al exprecandidato presidencial que participó en las elecciones internas de marzo pasado.