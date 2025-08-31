Salvador Nasralla llega en un Tesla Cybertruck a actividad política en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, sorprendió la noche de este domingo al llegar a un evento político en la capital en una Tesla Cybertruck. El exdesignado presidencial estuvo presente en una actividad que se efectuó en la colonia Prados Universitarios.

Fue ahí donde arribó junto a su esposa, Iroshka Elvir, en el auto valorado en más de 1.5 millones de lempiras.

La versión Cyberbeast de este automotor puede llegar a valer en Honduras más de 2.3 millones de lempiras, aunque Nasralla no dijo si el auto era de él o se lo habían prestado.

El candidato presidencial publicó un video en sus redes donde maneja la camioneta pickup eléctrica por las calles del Distrito Central. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Seguidamente hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook en la colonia capitalina, donde lo esperaban simpatizantes del Partido Liberal.

El también comunicador estuvo el fin de semana en los departamentos de Colón y El Paraíso, específicamente en los municipios de Tocoa y Danlí. En esas giras aseguró que Libertad y Refundación (Libre) gastó 500 millones de lempiras en la marcha realizada en San Pedro Sula.