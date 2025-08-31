"Chano" Rivera realiza caravana en SPS a horas para el inicio de las campañas políticas

San Pedro Sula, Honduras.- Mario Enrique Rivera Callejas, conocido como "Chano", estuvo en San Pedro Sula haciendo un gira como parte de su candidatura presidencial por la Democracia Cristiana (DC). El comunicador se acompañó de simpatizantes del partido que efectuaron la caravana por diversas calles de la capital industrial.

En la actividad pidió una oportunidad y declinar el voto para los partidos mayoritarios, asegurando que Honduras merece nuevos gobernantes. La caravana se efectuó desde el Boulevard del Sur hasta la colonia Fesitranh, en el norte de la ciudad de San Pedro Sula. "Chano" Rivera ocupa la casilla uno en la papeleta y tiene como propuesta que Honduras se una a Estados Unidos como un estado más. Según Rivera, de esta manera los hondureños tendrían ciudadanía estadounidense y es algo que le interesaría al país del norte.