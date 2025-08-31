Salvador Nasralla dice que marcha de Libre en SPS costó 500 millones de lempiras

Nasralla comenzó indicando que su presencia en Tocoa "fue una reunión con las personas que van a defender los votos acá en el municipio y el departamento".

Tocoa, Colón.- Salvador Nasralla , candidato presidencial del Partido Liberal , visitó este fin de semana el municipio de Tocoa y aseguró que la marcha de Libertad y Refundación (Libre) en San Pedro Sula se hizo con fondos del Estado.

A su vez, afirmó que la movilización de Libre no le genera presión y cuestionó el uso de fondos estatales.

"Presión a mí no. Eso les costó 500 millones de lempiras y con 500 millones de lempiras arreglo un montón de caminos que son de tierra aquí en Colón, arreglo un montón de cosas", contó.

Nasralla añadió: "Para qué gastan 500 millones de lempiras trayendo gente de Copán, Ocotepeque y de todos lados si no tienen gente. Eso es un engaño y lo peor de todo es que lo hicieron con pisto que al pueblo le serviría para comer, para tener trabajo y para tener carreteras".

El exdesignado presidencial, a su vez, perjuró que la familia Zelaya Castro tiene cuentas bancarias fuera de Honduras.

"Si lo hicieran con el pisto de ellos, por ejemplo el pisto que la familia Zelaya Castro tiene en República Dominicana, pues qué bueno. Yo tengo gente de la nuestra que me llamaron diciéndome que les estaban ofreciendo cinco mil lempiras para ir".

Finalmente indicó que "en las encuestas tienen 300 mil votos, el Partido Nacional tiene un millón y yo tengo dos millones; el único rival que yo tengo es el Partido Nacional... No tengo compromisos con nadie".

Salvador Nasralla luego se movilizó a Danlí, El Paraíso, y retornó la tarde del domingo al Distrito Central.