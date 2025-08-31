Libre dice que fueron 100 mil asistentes a marcha en SPS; oposición calcula 25 mil

San Pedro Sula, Honduras.- La marcha del Partido Libertad y Refundación (Libre) la tarde del sábado 30 de agosto en San Pedro Sula, generó gran cantidad de reacciones, tanto de los que simpatizan con esa institución política, como los que le adversan. La militancia de Libre destacó, lo que para ellos fue una frenética manifestación política, mientras que su oposición política se encargó de evidenciar la escasa asistencia de los miembros, pese a que había sido programada desde hace varios meses. El recorrido de los adeptos de Libre inició a eso de la 1:00 de la tarde, en el bulevar del Este, en la salida hacia la ciudad de La Lima, con dirección a la avenida Junior y la primera calle de San Pedro Sula, dónde culminó la actividad.

Para el candidato a diputado por el Partido Liberal (PL), y crítico de Libre, Rashid Mejía, la marcha fue un rotundo fracaso, a la que llamó: la marcha de los soles de Libre. "Esto, este es el reflejo del tercer lugar en todas las encuestas reales. Se van", vaticinó. Mejía recalcó: "Hoy queda claro de qué lado está el pueblo hondureño. No es lo mismo una marcha piruja, que una caminata a nivel nacional. ! en Noviembre se van!", adjuntando una imagen aérea del evento, en su cuenta de la red social X.

Ironía en oposición

La diputada y candidata a designada presidencial por el Partido Nacional (PN), María Antonieta Mejía, afirmó que hubo más presencia de personas en el desfile hípico al que asistió en la ciudad de Danlí, en El Paraíso, que en la movilización nacional de Libre. Sobre la publicación que el dirigente de Libre, Gilberto Ríos, conocido como "El Grillo", hizo en X, en la que dijo que "esta es la movilización cristiana más importante de la historia de Honduras", la parlamentaria ironizó: "Si esa es la movilización más importante de la historia, entonces la próxima será en las puertas del cielo".

Por su parte, el expresidente y coordinador general de Libre, Manuel "Mel" Zelaya, expresó este domingo, que "si bien es cierto, que por voluntad propia no subí al escenario este 30 de agosto, el pueblo conoce mi entrega total, que día a día sin descanso y con convicción inquebrantable (y no sé por qué) le genero tantos desvelos a los dos títeres de la oligarquía y sus adláteres, que tampoco sé por qué le temen tanto a una nueva victoria del partido Libre". Otro de los que destacó la asistencia de simpatizantes de Libre, el sábado en la ciudad industrial, fue el excanciller y ahora aspirante a designado presidencial por Libre, Enrique Reina. "Gracias San Pedro Sula, gracias, colectivos del Partido Libre. Ahora vamos este 30 de noviembre a asegurar la victoria y defender el voto. ​​​​​​Rixi Moncada es la presidenta y la refundación seguirá en beneficio de Honduras", escribió en su cuenta de X.

Usaron hasta IA

La controversia manifiesta entre los tres principales partidos políticos del país, es si la concentración de los seguidores de Libre tuvo la presencia masiva que estos últimos aseguran haber tenido o la movilización no fue tan apoteósica como expresa la oposición.