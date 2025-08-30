“Desde SPS les decimos que los tenemos derrotados": Rixi Moncada durante concentración en SPS

Cortés, Honduras.- En un discurso de casi una hora, durante la concentración convocada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en San Pedro Sula, la candidata presidencial de este instituto político, Rixi Moncada se dirigió a cientos de militantes donde dijo estar segura de que ella será quien liderará al país tras las próximas elecciones de noviembre. Su discurso se centró en rememorar la historia de su partido y elogiar a varios líderes del mismo, entre ellos, el coordinador general Manuel Zelaya, a la actual mandataria Xiomara Castro y al candidato a alcalde de esa ciudad, Rodolfo Padilla Sunseri. Algunos sectores cuestionaron que poco o nada se habló sobre mejoras en educación, infraestructura, crecimiento económico, salud o seguridad, pese a que el lanzamiento se realizó en una de las ciudades con mayor tasa de inseguridad del país. Moncada inició su discurso recordando los inicios de la “resistencia”, movimiento que surgió luego del golpe de Estado a Manuel Zelaya en junio de 2009. “Honduras no solo está en resistencia, Honduras está en revolución. Desde San Pedro Sula iniciamos este proceso de 90 días rumbo a la presidencia de la República, y hay quienes se preguntan: ¿cuándo empezó la resistencia, cuándo empezó la revolución?”, expresó Rixi. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los elogios no faltaron. Desde la tarima, Moncada se refirió a Zelaya: “En la distancia está el líder de líderes que en 2006 abrió el camino del pueblo hondureño. Saludamos en la distancia a José Manuel Zelaya, el presidente que inició su proceso de gobernanza para el pueblo, el que atendió a los maestros y a los trabajadores”. Moncada destacó la importancia de recordar, argumentando que “pesa la historia y es importante que la recordemos y la tengamos presente. De toda esta gente revolucionaria surgió Libre (Libertad y refundación), y surgió como partido para derrotar a la oligarquía conservadora y a grupos de poder que aceptaron aquel golpe, y los derrotamos en 2021”. Durante su discurso, Moncada también alabó la gestión de la presidenta Xiomara Castro: “Hoy Xiomara Castro, presidenta digna, honesta y provida con su pueblo, nos ha demostrado que en tres años y medio se puede gobernar para el pueblo y se pueden hacer cambios”. Moncada destacó algunas de las obras del actual gobierno, pero al minuto 30 aún no hablaba sobre sus propuestas: “Desde San Pedro les decimos que los tenemos derrotados. Aquí, en el campo económico, les pagamos la onerosa deuda de la corrupción, cancelamos los actos corruptos con los que saquearon al Estado, hicimos concesiones público-privadas, carreteras sin cobrar peaje como ellos lo hacían. Defendimos lo público, construimos escuelas y hospitales, les hicimos cancha por todo el país”. Moncada sostuvo que Castro “abrió el país a todos los países del mundo y respetó la autodeterminación del pueblo hondureño, representándonos con dignidad en América Latina”.