Conozca qué colonias y residenciales no tendrán luz este 1 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que este inicio de mes- lunes 1 de septiembre- se realizarán trabajos de mantenimiento, lo que dejará sin energía eléctrica a distintos barrios, colonias y zonas industriales de San Pedro Sula, Cortés.

Según el comunicado oficial, las interrupciones se efectuarán para mejorar el servicio y el mantenimiento programado en la unidad móvil.

Los cortes de luz tendrán una duración aproximada de seis horas. Aquí el calendario semanal compartido esta tarde: cortes de luz del 1 al 7 de septiembre.