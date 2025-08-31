  1. Inicio
Conozca qué colonias y residenciales no tendrán luz este 1 de septiembre en Honduras

La ENEE compartió el listado de cortes de luz semanal del 1 al 7 de septiembre. Conozca si su colonia se verá afectada por las interrupciones eléctricas

  • 31 de agosto de 2025 a las 16:24
Las autoridades de la ENEE recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias y desconectar los aparatos eléctricos para evitar daños una vez que el servicio sea restablecido.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que este inicio de mes- lunes 1 de septiembre- se realizarán trabajos de mantenimiento, lo que dejará sin energía eléctrica a distintos barrios, colonias y zonas industriales de San Pedro Sula, Cortés.

Según el comunicado oficial, las interrupciones se efectuarán para mejorar el servicio y el mantenimiento programado en la unidad móvil.

Los cortes de luz tendrán una duración aproximada de seis horas. Aquí el calendario semanal compartido esta tarde: cortes de luz del 1 al 7 de septiembre.

San Pedro Sula, Cortés de 08:00 a.m. a 01:00 p.m.

Ber-L247: Bo. Guadalupe (oeste), Cervecería Hondureña, Hilos y Mechas, Expocentro, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Plásticos Industriales (Plisa), Molino Harinero Sula.

Ber-L248: Col. Tara, Col. Colvisula, Col. Los Zorzales, Col. Los Álamos, Res. Villas Matilda, Res. El Barrial, Col. Villas San Antonio, Edificio Igvanas Tara, Telesistema Hondureño, UTH, Injupemp, Altia, Altara, Unitec, Extractores Fuentes.

