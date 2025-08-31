Uno de cada diez niños crea vínculos sentimentales con extraños en línea

Tegucigalpa, Honduras.- Los menores hondureños están expuestos a un alto riesgo de ser víctimas de trata de personas y otros delitos en línea, mediante el uso de las plataformas digitales. Un estudio, presentado recientemente por la empresa SILTAC en colaboración con la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT), la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), mostró que el 80% de los niños y niñas pasa al menos cuatro horas diarias en redes sociales, lo que los expone a graves riesgo. El resto las usa más de 4 horas. El estudio denominado "Primer Informe Nacional sobre los Riesgos en Redes Sociales para Niños, Niñas y Adolescentes con Enfoque en Trata de Persona", mediante encuestas a 5,494 niños, niñas y adolescentes señala que el 87.9% de los menores accede a internet desde un celular, siendo WhatsApp (62.5%), TikTok (57.5%) y YouTube (47.1%) las plataformas más utilizadas.

El uso constante de esas plataformas expone a los menores a una serie de peligros que se dan desde la red. La investigación evidencia que cerca del 50% de los menores ha compartido su número con desconocidos, mientras que el 54.3% recibió solicitudes para enviar fotos, videos o audios personales. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A través de esas aplicaciones, el 28% fue víctima de ofertas engañosas de trabajo en línea y 1 de cada 10 ha tenido relaciones sentimentales con alguien conocido solo por internet, y más de la mitad (55%) se reunió físicamente con personas que conoció en la red. Las cifras reflejan la facilidad con la que los delincuentes logran acercarse a los menores mediante las redes sociales, logran ganarse su confianza y manipularlos con fines de explotación sexual o trata de personas. “Que casi el 50% de estos niños ha compartido su número celular y el 55% aproximadamente han sido contactados por personas que les han solicitado enviar fotografías de ellos o de sus familias. Eso los pone en riesgo directo de caer en redes de trata”, dijo la ministra de la Senaf, Lizeth Coello.

Ante la alarmante situación, la funcionaria hizo un llamado a los padres de familia para que asuman un rol activo en la protección de sus hijos. “El llamado es a los padres que cuando dan celulares a sus hijos sepan en qué o para qué están usando los celulares, si están accediendo a redes sociales el riesgo es mayor, por que contactan personas que no conocen y puede ser víctimas de trata y tráfico de personas”, advirtió. El informe también reveló que más del 40% de los niños en el país desconoce qué es la trata de personas y cómo ocurre en redes, además que solo 11.8% conoce el término "sexting", mientras el 9.6% "grooming", 32.4% "ciberbullying". De acuerdo a la organización Save The Children, el sexting es una conducta de alto riesgo que practican los adolescentes al intercambiar mensajes o imágenes propias con contenido sexual, mediante la tecnología y las redes sociales.