A 94 días de elecciones: REDH indica que está en riesgo la observación nacional

Tegucigalpa, Honduras.- A 94 días de las elecciones generales, la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) y otros sectores de la sociedad civil manifestaron preocupación el no poder desempeñar su papel de observadores, debido a la falta de aprobación del Reglamento de Observación Electoral. La incertidumbre ha aumentado en los últimos días, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no aprueba el reglamento, documento indispensable para acreditar las misiones de observación nacional.

En reacción al retraso administrativo, la REDH demanda del pleno del CNE cumplir con lo que la Ley Electoral ordena, con el fin de aprobar de inmediato el Reglamento, publicar el calendario y los procedimientos para la recepción de solicitudes. De igual manera, exigió que se de la firma de los convenios y la entrega temprana de las credenciales que acreditarán a los observadores nacionales y garantizar criterios neutrales y verificables, sin cláusulas discrecionales ni trámites que obstaculicen las redes nacionales de observación.

No pueden acreditar

La preocupación afincada en la REDH, es a razón de que sin existir el Reglamento de Observación Electoral no se puede iniciar la acreditación, impidiendo con ellos la planificación y los despliegues para capacitar al voluntariado, coordinar con centros de votación y asegurar la observación en todas las fases del ciclo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "La falta de reglas claras erosiona la confianza y alimenta la incertidumbre, elementos que debilitan la democracia. El país conoce y padece los costos de la improvisación: durante el proceso electoral primario de marzo pasado, las acreditaciones de última hora, limitaron la cobertura y dificultaron la capacitación", señaló la REDH.