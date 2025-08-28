¿Cómo inscribirse para ser observador electoral de la RDD en las elecciones?

Tegucigalpa, Honduras.- La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) abrió la convocatoria para conformar la red de observadoras y observadores ciudadanos que participarán en las elecciones generales de noviembre de 2025, en los 18 departamentos del país.
El llamamiento de la RDD es abierto para todos los hondureños interesados en contribuir de manera voluntaria al proceso electoral. Para ello se específica que no se requiere experiencia previa.
Los requisitos básicos son: ser mayor de 18 años de edad, tener ciudadanía hondureña, no estar inhabilitado legalmente, no ser dirigente, directivo ni candidato de un partido político o candidatura independiente y contar con disponibilidad para participar en capacitaciones previas y en la jornada electoral del 25 de noviembre.
El objetivo de la observación electoral es promover la participación activa de la ciudadanía y velar por un proceso electoral transparente, inclusivo y confiable, manifestó la RDD.
A través de la iniciativa: #OjoAlVoto, este grupo de 22 organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la RDD, busca fortalecer la vigilancia ciudadana, prevenir irregularidades y contribuir al respeto del voto, como un derecho fundamental.
¿Cómo inscribirte?
Las personas que resulten seleccionadas luego de la evaluación de la documentación presentada, recibirán capacitación especializada y acreditación oficial durante el mes de octubre, fecha en la que finalizará el periodo de inscripción para ser observadores electorales.
Ese proceso de instrucción les permitirá a los futuros observadores, conocer a detalle las etapas del proceso electoral y desempeñar un rol clave en la observación de las votaciones.
Los que deseen inscribirse para participar pueden hacerlo en el formulario que está habilitado en el sitio web: https://app.jotform.com/251695853913872.
Asimismo, si desean más información, la pueden obtener en las redes sociales oficiales de la RDD.