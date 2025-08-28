¿Cómo inscribirse para ser observador electoral de la RDD en las elecciones?

Tegucigalpa, Honduras.- La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) abrió la convocatoria para conformar la red de observadoras y observadores ciudadanos que participarán en las elecciones generales de noviembre de 2025, en los 18 departamentos del país.

El llamamiento de la RDD es abierto para todos los hondureños interesados en contribuir de manera voluntaria al proceso electoral. Para ello se específica que no se requiere experiencia previa.

Los requisitos básicos son: ser mayor de 18 años de edad, tener ciudadanía hondureña, no estar inhabilitado legalmente, no ser dirigente, directivo ni candidato de un partido político o candidatura independiente y contar con disponibilidad para participar en capacitaciones previas y en la jornada electoral del 25 de noviembre.