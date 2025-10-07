Al menos dos ciclones tropicales podrían afectar a Honduras a finales de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias que se registraron en los últimos días en la mayor parte del país, producto de una vaguada, dejaron en evidencia la vulnerabilidad que tiene el territorio nacional ante los fenómenos naturales. Sin embargo, esas precipitaciones que causaron varios daños en algunas regiones del país no serán las únicas, ya que para finales de octubre e inicios de noviembre, los expertos advierten de lluvias más intensas. Al menos dos ciclones tropicales podrían afectar directa o indirectamente a Honduras durante esa fecha, dejando mayores daños, según indican los pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Francisco Argeñal, jefe de Cenaos explicó a EL HERALDO que durante la temporada ciclónica en el Atlántico que comenzó el 1 de junio se pronosticaron entre 16 y 17 tormentas tropicales. De esas al menos 10 se han formado a la fecha, sin representar peligro para el territorio; no obstante, a partir del 20 de octubre se prevé que la actividad ciclónica en el Caribe sea mayor. "Lo habíamos visualizado desde el inicio de la temporada ciclónica que lo más crítico para Honduras por efectos indirectos o posiblemente directos por ciclones tropicales la mayor probabilidad la íbamos a tener a finales de octubre y principios de noviembre", dijo el experto. El pronóstico que aún se mantiene podría ser similar al paso de la tormenta tropical Sara, que en noviembre del 2024 dejó 110,889 personas afectadas; 10,326 damnificadas; 8,416 evacuadas; 5,057 albergadas y cuatro fallecidos.

"El escenario más probable durante la temporada ciclónica de este año es que podríamos tener uno parecido al de Sara, donde tuvimos un frente frío interactuando con un ciclón tropical y que eso nos puede dejar lluvias muy intensas en varios sectores del país", aseguró Argeñal. El experto en meteorología aclaró que las afectaciones no serán en todo el territorio; "esperamos que se den en sectores en el norte de Honduras, es donde tenemos el mayor escenario para este año otra vez, muy parecido al año anterior".

Detalló que las afecciones respecto a la zona norte, dependerán de la posición del ciclón tropical y de la masa de aire frío en el momento que ambos sistemas empiecen a interactuar. Según los análisis de Cenaos, las afectaciones podrían darse en regiones de Atlántida y el valle del Aguán.

Actividad ciclónica en el Pacífico

La temporada ciclónica en el océano Pacífico comenzó 15 días antes que en el Atlántico; pero ambas terminan el próximo 30 de noviembre.