"Actuaste como activista": Tony García critica a Gerardo Torres por exponer video de niña

Tegucigalpa, Honduras.- El exvicecanciller de Asuntos Migratorios y Consulares, Antonio "Tony" García, arremetió contra el vicecanciller Gerardo Torres por exponer el video de una niña para perjudicar al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, calificando que actuó como un "activista" del partido Libertad y Refundación (Libre).
García respondió a la publicación de Torres en X, en la cual celebró que sus posteos normalmente no pasan de 20 mil visualizaciones pero cuando compartió el video entre la menor de edad y Nasralla alcanzó las 300 mil visualizaciones.
Según Torres, su intención era demostrar el comportamiento "inapropiado" del aspirante presidencial, comparándolo con Jeffrey Epstein, magnate estadounidense enjuiciado por tráfico sexual de menores de edad y abuso sexual contra menores.
"Alcanzaste 300,000 vistas y lo celebrás como si fuera un mérito. Pero en ese post denigraste a una niña, pusiste en riesgo a su madre, y acusaste sin pruebas a un candidato presidencial de ser un depredador sexual", replicó García.
Asimismo, le señaló a Torres que lo que consiguió con su publicación fue ganarse el repudio hacia su persona, mientras la madre de familia y su hija han tenido muestras de solidaridad.
"Actuaste como activista, no como vicecanciller y rebajaste la dignidad de la oficina que representas", comentó el exdiplomático, agregando que con su polémica publicación aleja a los votantes independientes de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.
También recordó que la misma madre de la menor fue quien grabó el video, resaltando que ella "no vio nada perverso como lo insinuaste".
Además, cuestionó qué postura tomará el gobierno sobre las acciones de Torres sobre el video compartido para difamar al candidato liberal. "¿Te llamarán la atención por esto? ¿O te felicitarán avalando tu publicación?", interrogó.
Gerardo Torres responde
El vicecanciller Torres no se quedó callado y contestó a las palabras escritas por "Tony" García. "Cuidado Tony, usted que estuvo siempre tan cerca de él (refiriéndose a Nasralla), ojalá no haya agarrado esas malas mañas".
Seguidamente, mencionó que García nunca le generó "buena espina", asegurando que por esta razón no asistió a las fiestas realizadas en su casa, donde había muchas personas jóvenes.
A pesar del pronunciamiento de la madre de la niña del video aclarando que en ningún momento Salvador Nasralla hizo algo indebido, Gerardo Torres sostiene que no pedirá disculpas, y que es el candidato presidencial y el Partido Liberal quienes deben pedir perdón.
Salvador Nasralla anunció que demandará ante instancias internacionales al funcionario diplomático, mientras que Ada López, madre de la menor, ya interpuso una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).
La madre expuso que ha recibido múltiples amenazas desde que Torres compartió el video, por lo que le ha solicitado al vicecanciller en que retire su publicación.