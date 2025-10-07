"Actuaste como activista": Tony García critica a Gerardo Torres por exponer video de niña

Tegucigalpa, Honduras.- El exvicecanciller de Asuntos Migratorios y Consulares, Antonio "Tony" García, arremetió contra el vicecanciller Gerardo Torres por exponer el video de una niña para perjudicar al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, calificando que actuó como un "activista" del partido Libertad y Refundación (Libre). García respondió a la publicación de Torres en X, en la cual celebró que sus posteos normalmente no pasan de 20 mil visualizaciones pero cuando compartió el video entre la menor de edad y Nasralla alcanzó las 300 mil visualizaciones.

Según Torres, su intención era demostrar el comportamiento "inapropiado" del aspirante presidencial, comparándolo con Jeffrey Epstein, magnate estadounidense enjuiciado por tráfico sexual de menores de edad y abuso sexual contra menores. "Alcanzaste 300,000 vistas y lo celebrás como si fuera un mérito. Pero en ese post denigraste a una niña, pusiste en riesgo a su madre, y acusaste sin pruebas a un candidato presidencial de ser un depredador sexual", replicó García. Asimismo, le señaló a Torres que lo que consiguió con su publicación fue ganarse el repudio hacia su persona, mientras la madre de familia y su hija han tenido muestras de solidaridad. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Actuaste como activista, no como vicecanciller y rebajaste la dignidad de la oficina que representas", comentó el exdiplomático, agregando que con su polémica publicación aleja a los votantes independientes de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre. También recordó que la misma madre de la menor fue quien grabó el video, resaltando que ella "no vio nada perverso como lo insinuaste". Además, cuestionó qué postura tomará el gobierno sobre las acciones de Torres sobre el video compartido para difamar al candidato liberal. "¿Te llamarán la atención por esto? ¿O te felicitarán avalando tu publicación?", interrogó.

Gerardo Torres responde