Nasralla se reúne con madre de niña en video, tras polémico comentario de Gerardo Torres

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se reunió con Ada López, madre de la niña a la cual el vicecanciller Gerardo Torres ha expuesto en redes sociales al afirmar que el presidenciable es el "Jeffrey Epstein hondureño" por asegurar que supuestamente se acercó a la menor indebidamente.
Nasralla compartió en sus redes sociales un video en el que rememoró cómo ocurrieron los hechos previo a la grabación del video del cual el vicecanciller se ha valido para despotricar al político liberal al compararlo con Epstein, difunto magnate estadounidense acusado de tráfico sexual de menores de edad y pederastia.
"Hola ingeniero, ¿cómo está? Será que mi hija se puede tomar una fotografía con usted. En ese momento mi hija expresó unas palabras hacia usted y recuerdo que ella le dijo ´Salvador, queremos un presidente como usted que sea el salvador de Honduras", fueron las palabras de López al recordar el acercamiento con el presidenciable.
La madre señaló que fue con su propio teléfono que grabó el momento de su hija compartiendo tiempo con Nasralla, lamentando que ha habido personas que lo han tratado de manipular.
"Yo como madre, si hubiese visto algo malo en el video, yo hubiese sido la primera en brincar. Ninguna madre va a aceptar que le hagan daño a sus hijas", aseveró frente al candidato presidencial.
López aseguró que hará "todo lo que tenga que hacer" para que Gerardo Torres se disculpe por utilizar la imagen de su hija, señalando que incluso no ha querido asistir a la escuela. Esta y las amenazas que ha recibido López han sido parte de las consecuencias tras la divulgación del video por parte del funcionario público.
En la publicación, Nasralla escribió "podrán atacarme a mí, inventar lo que quieran... Pero con los niños y las niñas no se metan".
Ada López interpuso el pasado lunes 6 de octubre una denuncia contra Torres ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).
“He recibido amenazas de personas que ni siquiera conozco. Todas las represalias que he tenido, y lo digo aquí, en las instalaciones del Conadeh, son a causa de la publicación que usted hizo, señor vicecanciller, por lo que le pido que se disculpe y limpie la imagen de una niña de siete años", expresó ante medios de comunicación.
De igual forma, Salvador Nasralla anunció que entablaría una demanda internacional contra el vicecanciller de Política Exterior.
Torres sostiene que no se disculpará por sus comentarios emitidos, argumentando que es Nasralla y el Partido Liberal quienes deben pedir perdón a la menor de edad.
Sobre las acciones legales que Nasralla tomaría en su contra, Torres respondió en su cuenta de X que sobre la demanda internacional, "pues primero deben agotarse las instancias nacionales. Y aunque eso pasara, y vamos a ver si llegamos a eso, las cortes internacionales no tratan temas de libertad de expresión".