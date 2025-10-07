Nasralla se reúne con madre de niña en video, tras polémico comentario de Gerardo Torres

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se reunió con Ada López, madre de la niña a la cual el vicecanciller Gerardo Torres ha expuesto en redes sociales al afirmar que el presidenciable es el "Jeffrey Epstein hondureño" por asegurar que supuestamente se acercó a la menor indebidamente. Nasralla compartió en sus redes sociales un video en el que rememoró cómo ocurrieron los hechos previo a la grabación del video del cual el vicecanciller se ha valido para despotricar al político liberal al compararlo con Epstein, difunto magnate estadounidense acusado de tráfico sexual de menores de edad y pederastia.

"Hola ingeniero, ¿cómo está? Será que mi hija se puede tomar una fotografía con usted. En ese momento mi hija expresó unas palabras hacia usted y recuerdo que ella le dijo ´Salvador, queremos un presidente como usted que sea el salvador de Honduras", fueron las palabras de López al recordar el acercamiento con el presidenciable. La madre señaló que fue con su propio teléfono que grabó el momento de su hija compartiendo tiempo con Nasralla, lamentando que ha habido personas que lo han tratado de manipular. "Yo como madre, si hubiese visto algo malo en el video, yo hubiese sido la primera en brincar. Ninguna madre va a aceptar que le hagan daño a sus hijas", aseveró frente al candidato presidencial. López aseguró que hará "todo lo que tenga que hacer" para que Gerardo Torres se disculpe por utilizar la imagen de su hija, señalando que incluso no ha querido asistir a la escuela. Esta y las amenazas que ha recibido López han sido parte de las consecuencias tras la divulgación del video por parte del funcionario público. En la publicación, Nasralla escribió "podrán atacarme a mí, inventar lo que quieran... Pero con los niños y las niñas no se metan".