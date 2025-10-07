Candidata a diputada del PL, Alia Kafati, propone reducir el número de parlamentarios en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La candidata a diputada del Partido Liberal por Francisco Morazán, Alia Kafati, planteó una propuesta para reducir el número de legisladores en el Congreso Nacional con el fin de optimizar los recursos públicos y destinarlos a sectores prioritarios como la salud y la economía familiar.

“Honduras no necesita más políticos, necesita mejores resultados”, expresó Kafati en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

“Mi propuesta es reducir la cantidad de diputados para ahorrar más de 50 millones de lempiras al año y usar esos fondos en lo que realmente importa: la salud, la economía de las familias y los proyectos que transforman nuestras comunidades”, aseguró.

La candidata señaló que el país mantiene una estructura legislativa sobredimensionada y que los hondureños pagan el costo de mantenerla.

“Tener más diputados significa más salarios, más viáticos, más privilegios; o sea, menos dinero para invertir en obras para tu colonia”, sostuvo.

Kafati citó como ejemplo el caso de El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele, donde se redujo el número de diputados.

“En El Salvador ya lo lograron: menos diputados, menos gastos, más eficiencia. Por eso propongo que en Honduras volvamos a tener 82 diputados, como era en 1981. Eso significaría un ahorro anual de más de 50 millones de lempiras, dinero que podría destinarse a tu familia, tu salud y tu comunidad”, puntualizó

Actualmente, el Congreso Nacional de Honduras está conformado por 128 diputados propietarios y 128 suplentes, una estructura que la candidata considera sobredimensionada.