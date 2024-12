Aseguran que Iroshka Elvir solicitó L 2.5 millones por casilla a diputados

1

Tegucigalpa, Honduras.- Iroshka Elvir, la esposa de Salvador Nasralla, está en el centro de una controversia tras la filtración de un audio en el que la precandidata a diputada por el Partido Liberal, Alia Kafati, la señala de haber solicitado 2.5 millones de lempiras para ocupar una de las primeras casillas en el movimiento Vamos Honduras.

“Vino Iroshka a mi casa, que a mí me estaban pidiendo 2.5 millones de lempiras por la posición. Yo le dije que le agradecía mucho, pero que no. Yo siempre dije si entraba Fabiola (Abudoj), y no me negó”, asevera Kafati en la grabación.

Prosigue: “La verdad es que yo no quiero comprar una casilla y, ¿te imaginas que alguien se dé cuenta de que yo compre una casilla? ¿Cómo quedaría yo? Además, ya le había dado mi palabra a Jorge Cálix”.