Jorge Cálix: “A este narcoestado solo le quedan 365 días, ni uno más”

Jorge Cálix, en los últimos meses ha sido un crítico de la administración de Xiomara Castro por casos puntuales como el video en el que aparece Carlos Zelaya, -hermano de José Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta-, negociando patrocinios con grupos del crimen organizado.

Además, Jorge Cálix ha pedido la salida de funcionarios de la actual administración que no desarrollan una buena labor entre ellas la ministra de Salud, Carla Paredes quien no ha podido abastecer de insumos los hospitales tales como el Hospital Escuela que no tiene ni algodón quirúrgico, insumo que se usa para practicar cirugías.