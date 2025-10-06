Más de 200 incidencias por lluvias en Tegucigalpa reportan autoridades locales

Tegucigalpa, Honduras.- Las fuertes lluvias registradas en los últimos días han dejado en evidencia lo vulnerable del suelo capitalino, provocando deslizamientos, inundaciones y saturación del terreno en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que, hasta este lunes 06 de octubre, se contabilizan más de 200 incidencias derivadas de las precipitaciones, las cuales mantienen en alerta a las autoridades municipales y de socorro.
Los deslizamientos, inundaciones y la saturación del terreno mantienen en alerta a las autoridades, que hasta el momento registran más de 200 incidencias en diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
Entre los reportes recientes figuran un derrumbe en la colonia 21 de Febrero, desprendimientos de material en Miralagos, la caída de un árbol en la colonia La Esperanza y la inundación de una vivienda en La Era, detalló Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la AMDC.
“Suman más de 200 incidencias en las últimas cuatro semanas , toda la capital se monitorea especialmente las zonas altas y riveras de ríos y quebradas”, detalló Quiñones.
El Distrito Central permanece bajo alerta amarilla por 72 horas debido al incremento en la acumulación de precipitaciones, una situación que eleva el riesgo de deslizamientos en varias colonias catalogadas como de alto riesgo.
“Hemos visto sectores distintos a lo que normalmente suele suceder emergencias. Esta franja de la 21 de Febrero es zona de alto riesgo que ya las teníamos catalogada, pero no había sucedido impactos considerables. Cada semana hemos tenido algún tipo de situación”, explicó el funcionario.
“Las precipitaciones se registran casi a diario, incluso con acumulados que en algunos días han superado los 80 milímetros. Ha sido acumulados importantes y el pronóstico que tenemos de precipitaciones para lo que va del mes de octubre es alto”, advirtió el coordinador del programa municipal.
EL HERALDO realizó un recorrido por la zona de Villa Nueva, donde los pobladores piden al alcalde Jorge Aldana que atienda el colapso de una caja puente que los ha dejado prácticamente incomunicados.
“Anoche la quebrada creció y no pudimos dormir junto con mis hijos porque teníamos miedo”, lamentó Gladis Tomasa López, vecina del sector.
La afectada relató que las lluvias los obliga a permanecer en vela durante la noche. “Tenemos que estar alerta porque es peligroso. Le pedimos al alcalde que se acuerde de esta zona, que nosotros también pagamos impuestos. Ahí solo está el rótulo del proyecto de alcantarillado, pero no han hecho nada”, expresó.
El temor entre los residentes es evidente. “Nosotros estamos incomunicados porque la calle del sector 1B de Villa Nueva es la única que tenemos de acceso de entrada y de salida. Para arriba no sirve la calle, entonces estamos prácticamente incomunicados”, denunció Lesly Martínez, otra de las afectadas.
Por otra parte, Martínez recordó que el proyecto de aguas negras que debía ejecutarse en su colonia quedó inconcluso. “El alcalde Aldana tiene un compromiso con el sector 1B de Villa Nueva del proyecto de aguas negras, el cual se dividió en etapa A y etapa B. La etapa A es la única que se ha construido”, lamentó.
Gladis López manifrestó que “no queremos promesas, queremos obras que sirvan, porque cada lluvia aquí es un peligro”.
Mientras tanto, las autoridades municipales aseguran que se mantienen en constante monitoreo zonas críticas de la ciudad.