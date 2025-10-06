Más de 200 incidencias por lluvias en Tegucigalpa reportan autoridades locales

Tegucigalpa, Honduras.- Las fuertes lluvias registradas en los últimos días han dejado en evidencia lo vulnerable del suelo capitalino, provocando deslizamientos, inundaciones y saturación del terreno en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que, hasta este lunes 06 de octubre, se contabilizan más de 200 incidencias derivadas de las precipitaciones, las cuales mantienen en alerta a las autoridades municipales y de socorro.

Entre los reportes recientes figuran un derrumbe en la colonia 21 de Febrero, desprendimientos de material en Miralagos, la caída de un árbol en la colonia La Esperanza y la inundación de una vivienda en La Era, detalló Julio Quiñones, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la AMDC.

“Suman más de 200 incidencias en las últimas cuatro semanas , toda la capital se monitorea especialmente las zonas altas y riveras de ríos y quebradas”, detalló Quiñones.

El Distrito Central permanece bajo alerta amarilla por 72 horas debido al incremento en la acumulación de precipitaciones, una situación que eleva el riesgo de deslizamientos en varias colonias catalogadas como de alto riesgo.

“Hemos visto sectores distintos a lo que normalmente suele suceder emergencias. Esta franja de la 21 de Febrero es zona de alto riesgo que ya las teníamos catalogada, pero no había sucedido impactos considerables. Cada semana hemos tenido algún tipo de situación”, explicó el funcionario.