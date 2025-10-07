  1. Inicio
¿Tormenta tropical Jerry es una amenaza para Honduras? Copeco explica

En las últimas horas se ha anunciado la formación de la tormenta tropical Jerry, ¿se desplazará por el territorio hondureño? Copeco explica su trayectoria

  • 07 de octubre de 2025 a las 14:31
En el océano Atlántico se prevé que en este 2025 se formen entre 13 y 17 tormentas tropicales. Los fenómenos originados en esta región son los que más suelen afectar a Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) se pronunció respecto a la tormenta tropical Jerry, fenómeno climatológico que se ha formado en las últimas horas en el océano Atlántico.

Jerry avanza a una velocidad de 3,500 kilómetros por hora al este de Honduras. Copeco detalló que se pronostica el avance de la tormenta con una trayectoria hacia el norte de las Antillas Menores.

Ante tal escenario, la institución enfatizó que "no representa ninguna amenaza para el país".

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (HNC, por sus siglas en inglés) en su pronóstico dio a conocer que Jerry se desplazará cerca o hacia el norte de las islas de Sotavento, con la probabilidad de convertirse en huracán de categoría 1 entre el próximo jueves 9 y viernes 10 de octubre.

Alerta verde y amarilla en Honduras

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) extendió el estado de alerta amarilla para 10 departamentos del país, mientras otros tres permanecen bajo alerta verde.

Las zonas en alerta amarilla son Ocotepeque, Copán, Lempira, Santa Bárbara, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Choluteca y Valle.

De igual forma, se encuetrna bajo este estado de alerta los municipios aledaños al río Ulúa. En Cortés, los municipios San Manuel, Pimienta, Villanueva, Potrerillos; en Yoro, los municipios de El Progreso, Santa Rita, El Negrito y el sector del Ramal del Tigre en Tela.

En cuanto a la alerta verde, esta se emitió en los departamentos de Cortés, El Paraíso y Yoro.

La temporada ciclónica en el océano Atlántico inició el pasado 1 de junio y finalizará hasta el 30 de noviembre. En esta región se prevé la formación de 13 a 17 tormentas tropicales, de las cuales entre seis a diez podrían convertirse en huracán.

De estos posibles huracanes, entre cinco a diez podrían alcanzar la categoría 3, convirtiéndose en fenómenos de alto peligro. Cabe resaltar que los huracanes que se forman en el océano Atlántico son los que principalmente llegan a afectar el territorio hondureño.

