Vaguada provocará lluvias con actividad eléctrica este martes 7 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco informó que para este martes -7 de octubre- continúa la influencia de una vaguada en superficie que genera lluvias y chubascos en la mayor parte del territorio nacional. El pronosticador de turno, Mario Centeno, explicó que “tenemos siempre la vaguada en superficie y la convergencia de viento y humedad provenientes del mar Caribe y el océano Pacífico que están generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica para la mayor parte del país”. Según el experto, los mayores acumulados de lluvia se registrarán en sectores de la región central, sur y occidental del país, donde se esperan precipitaciones más frecuentes durante la jornada.

En cuanto a las condiciones marítimas, Centeno detalló que el oleaje en el mar Caribe se mantiene entre uno y tres pies, con máximos de cuatro pies, mientras que sobre el golfo de Fonseca las olas alcanzarán alturas de entre dos y cuatro pies.

Temperaturas

Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se espera una máxima de 27 °C y una mínima de 19 °C, condiciones que se mantendrán estables durante el día. Para la región central del país se pronostica una máxima de 29 °C y mínima de 19 °C, mientras que en la región insular se esperan valores entre 31 °C de máxima y 26 °C de mínima. En la zona norte las temperaturas alcanzarán los 33 °C como máxima y 23 °C como mínima, con presencia de lluvias dispersas durante la tarde y noche.