Se forma Jerry, la décima tormenta tropical en el Atlántico

Miami, Estados Unidos.-El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos informó este martes de la formación de la tormenta tropical Jerry, que puede llegar a convertirse en huracán en los próximos dos días, por ahora sin representar peligro en tierra.

El sistema, la décima tormenta con nombre de la temporada de huracanes de 2025, avanza sobre el Atlántico central.

El centro de Jerry se localizaba, según el más reciente boletín, cerca de los 2.120 kilómetros (1.315 millas) al este-sureste de las Islas de Sotavento del norte.

Los meteorólogos del NHC, con sede en Miami, prevén un fortalecimiento constante y estiman que Jerry podría convertirse en huracán en uno o dos días.