Se cumplen dos años del ataque a festival en Israel que desató el infierno en Gaza

Israel conmemora este martes dos años de la masacre de Hamás del 7 de octubre, que ocurrió contra el Festival de Música Nova en Reim y otras zonas, donde murieron alrededor de 1,200 personas y otras fueron secuestradas para ser retenidos en Gaza en paralelo a las negociaciones de tregua.
Los ataques incluyeron asesinatos y secuestros de familias enteras en sus hogares en la zona cercana a la Franja de Gaza.
"El pueblo de Israel recordará a sus hijos e hijas que fueron secuestrados de sus hogares y llevados a los oscuros túneles y a la oscuridad del cautiverio. El pueblo de Israel recordará a todos sus familiares y amigos, cuyas almas no conocerán descanso ni encontrarán descanso en sus noches, y a los soldados que arriesgan sus vidas para traerlos a casa", publicó el líder de la oposición, Yair Lapid en X.
Fue la mañana del sábado 7 de octubre de 2023, cuando el grupo palestino islamista Hamás, apoyado por otros grupos armados palestinos, lanzó un ataque sorpresa en el que unas 1.200 personas fueron asesinadas y 251 secuestradas.
El ataque ocurrió en una fecha altamente simbólica para ambas partes: para los judíos, era la fiesta de Simjat Torá, y para los grupos palestinos, un día después del aniversario del inicio de la guerra de Yom Kippur, cuando Egipto y Siria atacaron a Israel para recuperar los Altos del Golán.
El asalto, que se cree que había estado planeado desde por lo menos dos años antes, ha quedado registrado en videos que grabaron los militantes de Hamás. Además, muchas de las víctimas lograron captar el horror que vivían justo antes de ser asesinados.
La peor parte de la tragedia se vivió en el Festival de música en Re’im, conocido como 'Tribe of Nova', donde multitudes de jóvenes bailaban al aire libre y fueron sorprendidos.
Los militantes de Hamás llegaron al festival y mataron a muchas personas presentes y otras las tomaron como rehenes, muchas de las víctimas que fueron vistas siendo raptadas en los videos del momento del ataque fueron captadas después mutiladas o siendo arrastradas.
Los milicianos partieron desde Gaza temprano en la mañana con motocicletas y otros vehículos cargados de armamento; otros iban en lanchas, bordeando la costa de Israel, o incluso por aire, cayendo en paracaídas en un territorio israelí que hace menos de un siglo era palestino. Para esa hora, muchos otros miembros de Hamás lanzaban cohetes de forma masiva sobre Israel.
Muchos kibutz, como se llama a las comunidades rurales israelíes cerca de la frontera, que estaban menos protegidas, fueron las más golpeadas.
Los cadáveres yacen en una carretera principal cerca del kibutz Gevim, cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023. Militantes palestinos han comenzado la "guerra" que Israel ha sostenido hasta la fecha.
La mayor parte de las víctimas mortales de la jornada, 1.189, y de los 251 rehenes eran civiles, aunque también hubo militares.