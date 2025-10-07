Hallan muerto a sacerdote tras ser reportado como desaparecido en Guerrero

Guerrero, México.- El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, de 58 años, fue encontrado muerto en el estado de Guerrero, México, horas después de haber sido reportado como desaparecido, informaron las autoridades locales este lunes.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, se inició una investigación por homicidio calificado tras el hallazgo del cuerpo, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias del crimen.
Un parte policial citado por medios locales señala que el religioso presentaba varios impactos de bala. Estrada se desempeñaba provisionalmente como párroco en una zona montañosa del estado, y fue visto por última vez en el municipio de Cocula, vecino de Eduardo Neri, donde posteriormente fue localizado su cuerpo.
La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa confirmó el fallecimiento del sacerdote y anunció que sus restos serán velados en una iglesia de la región.
Crímenes contra líderes religiosos en México
El asesinato de Bertoldo Pantaleón Estrada se suma a una serie de crímenes contra líderes religiosos en México.
Desde 2018, una docena de sacerdotes católicos han sido asesinados en hechos relacionados con la violencia del crimen organizado, según reportes de medios nacionales.
Entre los casos más recientes figura el del sacerdote indígena y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez, quien fue baleado en Chiapas el 20 de octubre de 2024.
Otro hecho que generó condena internacional fue el asesinato de los padres jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, ocurrido el 20 de junio de 2022 dentro de un templo en el estado de Chihuahua.
México enfrenta desde hace casi dos décadas una ola de violencia atribuida al narcotráfico, con un promedio de 30,000 homicidios anuales.
En Guerrero, uno de los estados más afectados por los enfrentamientos entre grupos criminales, algunos líderes religiosos han intentado mediar para alcanzar treguas locales.
Entre ellos figura Salvador Rangel, exobispo de Chilpancingo-Chilapa, quien mantuvo un papel activo en negociaciones de paz hasta 2022.