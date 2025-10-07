Hallan muerto a sacerdote tras ser reportado como desaparecido en Guerrero

Guerrero, México.- El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, de 58 años, fue encontrado muerto en el estado de Guerrero, México, horas después de haber sido reportado como desaparecido, informaron las autoridades locales este lunes.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, se inició una investigación por homicidio calificado tras el hallazgo del cuerpo, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias del crimen.

Un parte policial citado por medios locales señala que el religioso presentaba varios impactos de bala. Estrada se desempeñaba provisionalmente como párroco en una zona montañosa del estado, y fue visto por última vez en el municipio de Cocula, vecino de Eduardo Neri, donde posteriormente fue localizado su cuerpo.

La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa confirmó el fallecimiento del sacerdote y anunció que sus restos serán velados en una iglesia de la región.