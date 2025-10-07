Cuatro muertos, 74 heridos y 246 accidentes viales durante la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro personas perdieron la vida, 74 resultaron heridas y al menos 246 accidentes de tránsito se registraron en Honduras durante la Semana Morazánica 2025, según el informe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

El comisionado general de la DNVT, José Adonay Hernández, detalló que “se registraron cerca de 246 accidentes con daños materiales”, muchos de ellos provocados por la imprudencia de los conductores.

Por su parte, la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) contabilizó cuatro víctimas mortales y decenas de lesionados en diferentes carreteras del país.

De los casos registrados, 18 involucraron a conductores bajo investigación y 15 a peatones. Hernández explicó que en la carretera hacia el departamento de Olancho “se encontraron varias personas que transitaban bajo los efectos del alcohol en los ejes carreteros”.