Cuatro muertos, 74 heridos y 246 accidentes viales durante la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro personas perdieron la vida, 74 resultaron heridas y al menos 246 accidentes de tránsito se registraron en Honduras durante la Semana Morazánica 2025, según el informe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
El comisionado general de la DNVT, José Adonay Hernández, detalló que “se registraron cerca de 246 accidentes con daños materiales”, muchos de ellos provocados por la imprudencia de los conductores.
Por su parte, la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) contabilizó cuatro víctimas mortales y decenas de lesionados en diferentes carreteras del país.
De los casos registrados, 18 involucraron a conductores bajo investigación y 15 a peatones. Hernández explicó que en la carretera hacia el departamento de Olancho “se encontraron varias personas que transitaban bajo los efectos del alcohol en los ejes carreteros”.
El funcionario advirtió que los siniestros se deben principalmente a la falta de conciencia vial. “Algunos conducen a alta velocidad o bajo los efectos del alcohol, lo que los vuelve vulnerables y representa un riesgo para los demás”, sostuvo.
Tráfico en la capital
Según la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), el tránsito en la capital se redujo en un 70% en la semana Morazánica debido a que algunos capitalinos abandonaron la ciudad para vacacionar.
Mientras que la Gerencia de Turismo de la AMDC calculó que cerca del 30% de los capitalinos viajó fuera de la ciudad durante este período de descanso.
Las calles de Tegucigalpa lucieron vacías y sin trafico vehicular en los días de asueto nacional, las avenidas se encontraban despejadas y los comercios registraron poca actividad.
Sin embargo, las carreteras que conectan a Honduras registraron tráfico de vehículos y de peatones que se desplazaron para vacacionar en el interior del territorio nacional.