Asciende a 5 la cifra de fallecidos durante Semana Morazánica en Honduras: Copeco

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Salinas, jefe de operaciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), informó que la cifra de fallecidos durante el feriado de la Semana Morazánica en Honduras es de cinco hasta este sábado 4 de octubre. Según detalló, de acuerdo a las diferentes acciones que se han llevado a cabo con la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), se han contabilizado tres personas fallecidas en accidentes de tránsito y dos por sumersión. De igual forma, informó que se han realizado 821 traslados en ambulancia, 1,084 atenciones pre hospitalarias y 3 mil atenciones hospitalarias.

Detalló que en los 58 accidentes viales que se han registrado en la Semana Morazánica, se han reportado 48 personas heridas, se han registrado 30 colisiones y 18 choques. Asimismo, informó que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV) ha llevado a cabo más de 11 mil pruebas de alcoholemia, además se ha destruido más de 157 kilos de comida en diferentes restaurantes. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

DNTV no contabiliza muertos

Sin embargo, esas cifras difieren para el subinspector de la DNTV, César Aguilar, quien afirmó no se han registrado muertes por accidentes de tránsito en el país, según lo reveló en una entrevista para HCH. "Tenemos un reporte de al menos 55 accidentes de tránsito que involucran a personas vacacionistas, se contabilizan 47 personas lesionadas, no con lesiones graves, también tenemos un reporte de cero personas fallecidas, vacacionistas en distintos puntos a nivel nacional", detalló Aguilar.