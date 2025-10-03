Gobierno de El Salvador destaca recibimiento a hondureños durante Semana Morazánica

San Salvador, El Salvador.- La Secretaría de Prensa del gobierno de Nayib Bukele publicó un video sobre el recibimiento a los hondureños que viajaron a El Salvador para disfrutar de la Semana Morazánica. Muchos ciudadanos hondureños optaron por viajar al hermano país ante la cercanía y una buena oferta turística, algo que destacó la administración de Bukele.

En el video se destaca a empleados salvadoreños entregar agua y kits de bienvenida en la aduana de El Amatillo. "El Gobierno del Presidente Nayib Bukele recibe con hospitalidad a visitantes hondureños en la Aduana Terrestre El Amatillo, ante la celebración de la Semana Morazánica", precisa en sus redes el gobierno salvadoreño.

"Las acertadas estrategias de seguridad y el impulso brindando al sector turismo, posicionan a El Salvador a escala internacional", añaden. Desde la mañana de este jueves 2 de octubre, cuando empleados del sector privado y del gobierno coincidieron en su descanso, la frontera del Amatillo, en la zona sur de Honduras, registró una sorprendente fila de personas y vehículos que buscaban ingresar al país vecino.