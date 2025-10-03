  1. Inicio
Gobierno de El Salvador destaca recibimiento a hondureños durante Semana Morazánica

Empleados salvadoreños entregaron agua y kits de bienvenida en la aduana de El Amatillo. Hondureños destacaron hospitalidad en el hermano país

  • 03 de octubre de 2025 a las 07:30
El gobierno de Nayib Bukele destacó el recibimiento hecho a los hondureños.

Foto: Captura de pantalla

San Salvador, El Salvador.- La Secretaría de Prensa del gobierno de Nayib Bukele publicó un video sobre el recibimiento a los hondureños que viajaron a El Salvador para disfrutar de la Semana Morazánica.

Muchos ciudadanos hondureños optaron por viajar al hermano país ante la cercanía y una buena oferta turística, algo que destacó la administración de Bukele.

Hondureños abarrotan El Salvador en Semana Morazánica: Bukele los recibe con show pirotécnico

En el video se destaca a empleados salvadoreños entregar agua y kits de bienvenida en la aduana de El Amatillo.

"El Gobierno del Presidente Nayib Bukele recibe con hospitalidad a visitantes hondureños en la Aduana Terrestre El Amatillo, ante la celebración de la Semana Morazánica", precisa en sus redes el gobierno salvadoreño.

"Las acertadas estrategias de seguridad y el impulso brindando al sector turismo, posicionan a El Salvador a escala internacional", añaden.

Desde la mañana de este jueves 2 de octubre, cuando empleados del sector privado y del gobierno coincidieron en su descanso, la frontera del Amatillo, en la zona sur de Honduras, registró una sorprendente fila de personas y vehículos que buscaban ingresar al país vecino.

El Ministerio de Turismo de El Salvador compartió en su cuenta de X la experiencia que están brindando a los visitantes hondureños desde la frontera.

“Los turistas hondureños que llegan a nuestro país son recibidos con calidez y un proceso ágil en su ingreso, para continuar su recorrido hacia nuestros destinos”, publicaron.

