Hondureños abarrotan El Salvador en Semana Morazánica: Bukele los recibe con show pirotécnico

San Salvador, El Salvador.- En plena Semana Morazánica, cientos de hondureños eligieron disfrutar el feriado en el país vecino, El Salvador, donde fueron recibidos a lo grande. Desde la mañana de este jueves 2 de octubre, cuando empleados del sector privado y del gobierno coincidieron en su descanso, la frontera del Amatillo, en la zona sur de Honduras, registró una sorprendente fila de personas y vehículos que buscaban ingresar al país vecino.

El Ministerio de Turismo de El Salvador compartió en su cuenta de X la experiencia que están brindando a los visitantes hondureños desde la frontera. "Los turistas hondureños que llegan a nuestro país son recibidos con calidez y un proceso ágil en su ingreso, para continuar su recorrido hacia nuestros destinos", publicaron. Durante el inicio de la Semana Morazánica, miles de hondureños cruzaron la frontera con fines turísticos, principalmente hacia el oriente de El Salvador, abarrotándola por completo.

Además del gran flujo de visitantes, lo que también impresionó fue la calidez de la bienvenida que recibieron. En territorio salvadoreño, los turistas destacaron la agilidad del paso fronterizo. Muchos coincidieron en que la experiencia al ingresar a El Salvador es más rápida y organizada que en años anteriores. Para hacer aún más especial la llegada, el presidente Nayib Bukele ordenó un recibimiento con fuegos artificiales en el Centro Histórico de San Salvador. Los catrachos disfrutaron del espectáculo pirotécnico mientras iniciaban su recorrido por los principales destinos turísticos del país.