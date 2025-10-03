  1. Inicio
Playa, diversión y bellas turistas: así se disfruta la Semana Morazánica en Honduras

Entre risas, juegos y selfies para el recuerdo, los hondureños viven con intensidad sus últimos días de vacaciones morazánicas, antes de retornar a sus labores cotidianas

  • 03 de octubre de 2025 a las 13:51
La Semana Morazánica 2025 está llegando a su fin y cientos de hondureños aprovecharon este feriado para desplazarse hacia el litoral atlántico y diferentes sitios turísticos del país. Así disfrutan los hondureños este viernes.

 Foto: Neptali Romero| GRUPO OPSA
Entre descansos, arena, olas del mar y diversión, así se disfruta la Semana Morazánica, fecha en la que los hondureños aprovecharon para salir a los diferentes paraísos que ofrece su país, mientras que otros exploraron el extranjero.

 Foto: Neptali Romero| GRUPO OPSA
La presencia de turistas nacionales y extranjeros fue evidente. El sol, la playa y los vendedores ambulantes dieron el ambiente típico de la temporada.

 Foto: Neptali Romero| GRUPO OPSA
Con selfies, estas bellas hondureñas guardan sus momentos y muestran en sus redes sociales cómo vivieron estas vacaciones.

 Foto: Neptali Romero| GRUPO OPSA
Y sí, hasta los más pequeños de la casa gozaron de un descanso de sus estudios.

 Foto: Neptali Romero| GRUPO OPSA
Las cámaras de Grupo OPSA captaron a estas catrachas que posaron mientras disfrutaban de la playa.

 Foto: Neptali Romero| GRUPO OPSA
Tomar el sol en la playa fue la opción de estas bellas chicas, quienes bronceaban sus cuerpo con estos trajes de baño de dos piezas.

 Foto: Neptali Romero| GRUPO OPSA
Padres e hijos compartieron paseos en la orilla, baños en el mar y la famosa actividad de construir castillos de arena.

 Foto: Neptali Romero| GRUPO OPSA
En lugares como Tela, La Ceiba y Trujillo, el movimiento fue intenso en los balnearios y hoteles, donde las familias disfrutaron del mar, la gastronomía y actividades recreativas.

 Foto: Neptali Romero| GRUPO OPSA
Estas vacaciones fueron una excelente oportunidad para una salida familiar.

 Foto: Neptali Romero| GRUPO OPSA
Desde artesanías hasta bebidas tropicales y minutas, los emprendedores aprovecharon la afluencia de turistas para mejorar sus ingresos.

 Foto: Neptali Romero| GRUPO OPSA
Las bellas mujeres no pudieron faltar en estas vacaciones, resaltando con elegancia sus trajes de baño.

 Foto: Neptali Romero| GRUPO OPSA
