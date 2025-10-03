Playa, diversión y bellas turistas: así se disfruta la Semana Morazánica en Honduras

La Semana Morazánica 2025 está llegando a su fin y cientos de hondureños aprovecharon este feriado para desplazarse hacia el litoral atlántico y diferentes sitios turísticos del país. Así disfrutan los hondureños este viernes.
Entre descansos, arena, olas del mar y diversión, así se disfruta la Semana Morazánica, fecha en la que los hondureños aprovecharon para salir a los diferentes paraísos que ofrece su país, mientras que otros exploraron el extranjero.
La presencia de turistas nacionales y extranjeros fue evidente. El sol, la playa y los vendedores ambulantes dieron el ambiente típico de la temporada.
Con selfies, estas bellas hondureñas guardan sus momentos y muestran en sus redes sociales cómo vivieron estas vacaciones.
Y sí, hasta los más pequeños de la casa gozaron de un descanso de sus estudios.
Las cámaras de Grupo OPSA captaron a estas catrachas que posaron mientras disfrutaban de la playa.
Tomar el sol en la playa fue la opción de estas bellas chicas, quienes bronceaban sus cuerpo con estos trajes de baño de dos piezas.
Padres e hijos compartieron paseos en la orilla, baños en el mar y la famosa actividad de construir castillos de arena.
En lugares como Tela, La Ceiba y Trujillo, el movimiento fue intenso en los balnearios y hoteles, donde las familias disfrutaron del mar, la gastronomía y actividades recreativas.
Estas vacaciones fueron una excelente oportunidad para una salida familiar.
Desde artesanías hasta bebidas tropicales y minutas, los emprendedores aprovecharon la afluencia de turistas para mejorar sus ingresos.
Las bellas mujeres no pudieron faltar en estas vacaciones, resaltando con elegancia sus trajes de baño.