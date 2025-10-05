Testigos de Jehová hondureños sufren accidente en Guatemala; hay una víctima

Zacapa, Guatemala.- Un grupo de Testigos de Jehová originarios de Honduras resultó afectado en un accidente vial múltiple ocurrido la mañana de este domingo aldea Las Pozas, municipio de Río Hondo, sobre el kilómetro 144 en Guatemala.
El incidente, cuyas causas aún se investigan, involucró tres vehículos livianos.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales de Guatemala, se contabilizaron diez personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Regional de Zacapa.
Uno de los pacientes falleció al momento de ingresar al centro asistencial.
Listado de las personas heridas
Entre las víctimas se identificó a los hondureños Rose Mary Ferguson Velásquez (30 años), Yerelin Monserrat Bonilla Bueso (16), Nicole Sevilla (23), Abigail Bonilla Bueso (25), Evelyn Bueso y José Díaz, quien perdió la vida tras el traslado.
Según las autoridades, todos ellos regresaban a Honduras luego de participar en actividades religiosas en Ciudad de Guatemala.
En otro de los vehículos viajaban Flor de María Paz Cordón (40) y Vidalia Cordón (62), ambas residentes de Zacapa, mientras que en el tercero se movilizaban Sergio Alvarado Chiloy (34) y Alfredo Miqueas Aguilar Ixcoy (15), originarios de Río Hondo.
Además, el conductor de un transporte pesado que trasladaba automóviles realizó una maniobra para evitar impactar con los otros tres vehículos, encunetando su unidad.
Las autoridades guatemaltecas continúan con las investigaciones para determinar las causas del siniestro y confirmar la identidad de todos los afectados.