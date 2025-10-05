Testigos de Jehová hondureños sufren accidente en Guatemala; hay una víctima

Zacapa, Guatemala.- Un grupo de Testigos de Jehová originarios de Honduras resultó afectado en un accidente vial múltiple ocurrido la mañana de este domingo aldea Las Pozas, municipio de Río Hondo, sobre el kilómetro 144 en Guatemala.

El incidente, cuyas causas aún se investigan, involucró tres vehículos livianos.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales de Guatemala, se contabilizaron diez personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Regional de Zacapa.

Uno de los pacientes falleció al momento de ingresar al centro asistencial.