Tráfico en Tegucigalpa se reduce hasta 70% por salida de viajeros

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de capitalinos comenzaron a viajar desde el sábado pasado a diferentes destinos de Honduras, aprovechando las vacaciones de la Semana Morazánica. Unos se dirigen a visitar a sus familias, mientras que otros buscan disfrutar de los distintos lugares turísticos.
La salida de personas y vehículos hacia los diferentes departamentos y pueblos ha provocado que la ciudad, poco a poco, quede vacía y con poca circulación en sus principales arterias.
Según lo indicó la Alcaldía Municipal del Distrito Central, durante la Semana Morazánica el tráfico en Tegucigalpa y Comayagüela se reduce hasta en un 70%, debido a la salida de hondureños hacia otras regiones.
“Hay una reducción de casi un 70% en la movilidad de la capital”, señaló Julio Quiñones, vocero de Riesgo, Desastres y Movilidad Urbana del Distrito Central.
Este descenso en el tráfico permite que la comuna capitalina aproveche la libre circulación de las calles para avanzar en distintas obras que se encuentran en ejecución.
“Esto nos va a permitir que todos los equipos puedan moverse, hacer trabajo de señalización, cambio de capa asfáltica, tapar algunos baches particulares que por un tema de flujo enorme de tráfico no nos lo permiten”, explicó Quiñones.
El vocero amplió que, además, se trabajará en la reparación de tramos de alcantarillado sanitario que son difíciles de atender durante el congestionamiento vial habitual.
“El 70% menos de tráfico nos da una ventana para adelantar trabajos que normalmente no podemos realizar por la cantidad de vehículos en circulación”, añadió Quiñones.
Por otra parte, el titular de la gerencia de Turismo del Distrito Central, Javier Portillo, estimó que al menos un 30% de la población capitalina saldrá de la ciudad para aprovechar los espacios turísticos.
“Aproximadamente un 30% de la gente que va a salir de la ciudad”, estimó el titular, reiterando que muchas personas buscan descansar o vacacionar en otros lugares del país.
Sin embargo, Portillo destacó que también hay quienes ingresan a Tegucigalpa “ya sea a visitar a su familia o porque realmente quiere venir a la ciudad. Hay mucha gente que en vez de irse a una playa le gusta la montaña y la naturaleza, la cual el Distrito Central tiene mucho que ofrecer”.