Tráfico en Tegucigalpa se reduce hasta 70% por salida de viajeros

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de capitalinos comenzaron a viajar desde el sábado pasado a diferentes destinos de Honduras, aprovechando las vacaciones de la Semana Morazánica. Unos se dirigen a visitar a sus familias, mientras que otros buscan disfrutar de los distintos lugares turísticos.

La salida de personas y vehículos hacia los diferentes departamentos y pueblos ha provocado que la ciudad, poco a poco, quede vacía y con poca circulación en sus principales arterias.

Según lo indicó la Alcaldía Municipal del Distrito Central, durante la Semana Morazánica el tráfico en Tegucigalpa y Comayagüela se reduce hasta en un 70%, debido a la salida de hondureños hacia otras regiones.

“Hay una reducción de casi un 70% en la movilidad de la capital”, señaló Julio Quiñones, vocero de Riesgo, Desastres y Movilidad Urbana del Distrito Central.

Este descenso en el tráfico permite que la comuna capitalina aproveche la libre circulación de las calles para avanzar en distintas obras que se encuentran en ejecución.