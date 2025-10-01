Viajeros ya empiezan a abandonar la capital para disfrutar de la Semana Morazánica

Las principales carreteras que conectan Tegucigalpa con el norte, sur y oriente del país ya registran flujo de vehículos particulares y buses de transporte.
Aunque desde primeras horas del lunes 29 de septiembre los empleados de gobierno empezaron a gozar del Feriado Morazánico, hasta hoy los empleados de empresas privadas han comenzado a salir de la capital rumbo a diferentes destinos del país. Así se comienzan a ver las calles con el éxodo de viajeros.
En la salida hacia el sur de la capital, específicamente a inmediaciones de la colonia Loarque, el tráfico lucía colapsado en ambos carriles en horas de la mañana, cuando los viajeros comenzaban a marcharse de la ciudad para trasladarse a zonas turísticas o hacia sus lugares de origen.
Autoridades de la Dirección General de Transporte y Tránsito (DGTT), Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y de la Policía Nacional han desplegado operativos de control para garantizar la seguridad vial durante los desplazamientos.
Este miércoles, las salidas de la capital se observaron con poca afluencia de vehículos, pero se espera una salida masiva en las próximas horas.
Mientras tanto, en las terminales de buses algunas familias ya comenzaban a marchar para disfrutar de las vacaciones. Las salidas son supervisadas por las autoridades.
Con sombrillas y maletas, capitalinos se preparan para las playas, hoteles y las visitas a sus pueblos en este feriado.
Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y la Cruz Roja Hondureña han activado planes de contingencia a nivel nacional para garantizar la seguridad de la población.
En total, se habilitaron áreas de monitoreo, patrullaje en la parte acuática, marítima y aérea, con aproximadamente 40,000 voluntarios a nivel nacional, informó Pedro Barahona, representantes de la dirección de operaciones de Copeco.
De igual forma, el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) lanzó la campaña "Viaja con precaución, regresa sin preocupación", con el objetivo de que las personas puedan trasladarse y regresar sin incidentes.
Por parte de la Cruz Roja Hondureña, se mantendrá 270 puestos de control en diferentes puntos del país, con más de 150 ambulancias y 3,000 voluntarios listos para responder a diversos escenarios.
A pesar del aumento del tránsito, hasta el momento no se reportan incidentes graves, aunque las autoridades mantienen vigilancia constante en los puntos estratégicos.
Las autoridades han instado a la población que planea viajar durante la Semana Morazánica 2025 a hacer un retorno responsable el fin de semana, para evitar sucesos trágicos.
Se espera que el movimiento de viajeros se intensifique a medida avance este miércoles, día central del feriado, por lo que se recomienda paciencia y planificación a quienes aún no han iniciado su viaje. ¡Buen regreso a casa y feliz viaje!