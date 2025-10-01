  1. Inicio
Viajeros ya empiezan a abandonar la capital para disfrutar de la Semana Morazánica

A partir de este miércoles, los capitalinos ya comienzan a salir para disfrutar del feriado otorgado por la Semana Morazánica, en los diferentes espacios que ofrece el país

  • 01 de octubre de 2025 a las 11:17
1 de 14
1 de 14

Las principales carreteras que conectan Tegucigalpa con el norte, sur y oriente del país ya registran flujo de vehículos particulares y buses de transporte.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
2 de 14
2 de 14

Aunque desde primeras horas del lunes 29 de septiembre los empleados de gobierno empezaron a gozar del Feriado Morazánico, hasta hoy los empleados de empresas privadas han comenzado a salir de la capital rumbo a diferentes destinos del país. Así se comienzan a ver las calles con el éxodo de viajeros.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
3 de 14
3 de 14

En la salida hacia el sur de la capital, específicamente a inmediaciones de la colonia Loarque, el tráfico lucía colapsado en ambos carriles en horas de la mañana, cuando los viajeros comenzaban a marcharse de la ciudad para trasladarse a zonas turísticas o hacia sus lugares de origen.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
4 de 14
4 de 14

Autoridades de la Dirección General de Transporte y Tránsito (DGTT), Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y de la Policía Nacional han desplegado operativos de control para garantizar la seguridad vial durante los desplazamientos.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
5 de 14
5 de 14

Este miércoles, las salidas de la capital se observaron con poca afluencia de vehículos, pero se espera una salida masiva en las próximas horas.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
6 de 14
6 de 14

Mientras tanto, en las terminales de buses algunas familias ya comenzaban a marchar para disfrutar de las vacaciones. Las salidas son supervisadas por las autoridades.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
7 de 14
7 de 14

Con sombrillas y maletas, capitalinos se preparan para las playas, hoteles y las visitas a sus pueblos en este feriado.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
8 de 14
8 de 14

Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y la Cruz Roja Hondureña han activado planes de contingencia a nivel nacional para garantizar la seguridad de la población.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
9 de 14
9 de 14

En total, se habilitaron áreas de monitoreo, patrullaje en la parte acuática, marítima y aérea, con aproximadamente 40,000 voluntarios a nivel nacional, informó Pedro Barahona, representantes de la dirección de operaciones de Copeco.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
10 de 14
10 de 14

De igual forma, el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) lanzó la campaña "Viaja con precaución, regresa sin preocupación", con el objetivo de que las personas puedan trasladarse y regresar sin incidentes.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
11 de 14
11 de 14

Por parte de la Cruz Roja Hondureña, se mantendrá 270 puestos de control en diferentes puntos del país, con más de 150 ambulancias y 3,000 voluntarios listos para responder a diversos escenarios.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
12 de 14
12 de 14

A pesar del aumento del tránsito, hasta el momento no se reportan incidentes graves, aunque las autoridades mantienen vigilancia constante en los puntos estratégicos.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
13 de 14
13 de 14

Las autoridades han instado a la población que planea viajar durante la Semana Morazánica 2025 a hacer un retorno responsable el fin de semana, para evitar sucesos trágicos.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
14 de 14
14 de 14

Se espera que el movimiento de viajeros se intensifique a medida avance este miércoles, día central del feriado, por lo que se recomienda paciencia y planificación a quienes aún no han iniciado su viaje. ¡Buen regreso a casa y feliz viaje!

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
