Sin tráfico y en total silencio: así lucen las calles de la capital esta Semana Morazánica

Lejos del bullicio y en soledad se encuentran las calles de Tegucigalpa, luego de que los capitalinos salieran a los sitios turísticos en este Feriado Morazánico

  • 02 de octubre de 2025 a las 12:15
Las principales arterias de la ciudad registran una circulación vehicular reducida, mientras miles de capitalinos abandonan la ciudad para vacacionar. EL HERALDO realizó un recorrido y estas son las bellas tomas de las calles capitalinas.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Calles vacías y sin tráfico vehicular es el panorama que se tiene en los principales puntos de tráfico en "hora pico" de la capital, desde la salida de los capitalinos.

 
Según datos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), el flujo vehicular en Tegucigalpa y Comayagüela se ha reducido cerca de un 70 % en relación con días normales.

 
Fotografías captadas por EL HERALDO muestran avenidas casi desiertas, comercios con poca afluencia y un ambiente de calma casi inusual para el centro de Tegucigalpa.

 
La semana vacacional de muchos los motivó a abandonar la ciudad, dejando que las principales avenidas y lugares comerciales y de interés se tornen un tanto desiertos.

 
Son pocos los transeúntes que se ven en calles comerciales y terminales de autobuses durante la Semana Morazánica.

 
Desde tempranas horas de la mañana, las calles de Tegucigalpa se mostraban casi vacías.

 
La Gerencia de Turismo de la AMDC estima que al menos el 30 % de los capitalinos saldrá de la ciudad esta Semana Morazánica, lo que explica en buena medida el descenso de actividad en el Distrito Central.

 
Mientras esto sucede en la capital, las carreteras que conectan con el norte, sur y oriente del país muestran un movimiento creciente a medida que los viajeros se desplazan hacia destinos turísticos.

 
Las salidas de la ciudad están siendo monitoreadas de cerca por autoridades de tránsito y seguridad para garantizar una circulación ordenada y prevenir incidentes en las rutas.

 
La AMDC ha señalado que aprovechará esta ventana de baja movilidad para realizar trabajos que normalmente implicarían cierres de vías o desvíos, pero que ahora pueden hacerse con menos impacto para los ciudadanos.

 
Aunque con el retorno de los capitalinos las calles y el tráfico vuelven a la normalidad, quienes se quedaron en casa este feriado disfrutan del silencio y la tranquilidad.

 
