Lluvias dejan inundada zona sur y elevan las alertas en varios departamentos

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias que han azotado al territorio hondureño en los últimos 15 días han provocado una serie de daños materiales y pérdidas humanas que mantienen en alerta a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). Según el más reciente informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), cuatro personas han muerto y decenas de comunidades permanecen incomunicadas debido a las fuertes precipitaciones registradas desde finales de septiembre. De acuerdo con el reporte oficial, entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre de 2025 se contabilizan 141 familias afectadas, de las cuales 123 resultaron damnificadas y 10 fueron evacuadas.

En total, 504 personas han sido impactadas por las lluvias, con 59 viviendas dañadas y 13 completamente destruidas, mientras que las operaciones de rescate han permitido salvar a 13 ciudadanos y una persona está desaparecida. Los departamentos más afectados son Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán y Comayagua, que desde este lunes permanecen bajo alerta amarilla, junto con los municipios aledaños al río Ulúa, en Cortés, Yoro y Atlántida. Otros tres departamentos; El Paraíso, el resto de Cortés y Yoro; se mantienen bajo alerta verde por un período de 48 horas. El jefe de Alerta Temprana de Copeco, Juan José Reyes, explicó que la decisión de elevar los niveles de alertas responde a tres factores: la saturación de los suelos, los altos caudales en varios ríos y los pronósticos que indican la continuidad de las lluvias durante los próximos días. "Son más de 15 días de lluvias casi continuas que hemos tenido. Octubre es uno de los meses más lluviosos del año y las condiciones actuales mantienen elevados los niveles de los ríos y la humedad del suelo", advirtió. Reyes detalló que en varios sectores se han reportado deslizamientos, caída de rocas, árboles y taludes de tierra, principalmente en los departamentos fronterizos con El Salvador. Asimismo, destacó que las lluvias han dejado zonas incomunicadas, entre ellas el paso de San Antonio, cerca de Pespire, donde el desbordamiento de ríos ha impedido el tránsito. "Hay entre 10 y 15 comunidades afectadas solo en esas áreas", añadió. El funcionario también señaló que el pronóstico meteorológico no muestra una mejora inmediata. El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que el país continúa bajo la influencia de una vaguada en superficie, que favorece el transporte de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico, generando lluvias débiles a moderadas con actividad eléctrica, principalmente sobre las regiones occidental, central y sur del país. "Estamos monitoreando el río Ulúa y el Chamelecón. Por ahora las estaciones indican condiciones manejables, pero con las lluvias vespertinas es probable que aumenten los niveles. Todo lo que se precipita en el Distrito Central repercute en las zonas bajas de Marcovia, y lo que cae en La Paz impacta en Guascarán", explicó Reyes. En cuanto a las víctimas, el informe de Copeco detalla la muerte de cuatro personas: Génesis Martínez Rodas (14), quien fue arrastrada por una quebrada en Lepaterique, Francisco Morazán; Jessica Milagro Díaz (10) y Ovidio Quintero, ambos originarios de la aldea Las Lajas en Yarula, La Paz, fallecieron por sumersión en el río Las Hamacas; y Carlos Hernández (48), quien murió en La Esperanza, Intibucá, al caerle un árbol encima.

Reyes confirmó que se realizan labores de búsqueda y rescate en comunidades afectadas por crecidas repentinas, especialmente en zonas rurales donde las lluvias han causado desbordamientos de quebradas. El jefe de Alerta Temprana, hizo un llamado a la población a no cruzar ríos, quebradas o vados, y a mantener una actitud preventiva frente a las condiciones del tiempo. “Emitimos estas alertas para evitar tragedias. La gente debe entender que las lluvias continuarán y no se debe asumir ningún nivel de riesgo”, subrayó. Asimismo, instó a las autoridades locales y de educación a extremar precauciones con los niños que asisten a escuelas ubicadas cerca de ríos o zonas propensas a derrumbes, ya que muchas comunidades rurales presentan condiciones de vulnerabilidad durante la temporada lluviosa. Las autoridades de Copeco también anunciaron que se trabaja en la coordinación interinstitucional para el preposicionamiento de alimentos y el desplazamiento de maquinaria hacia los puntos críticos, con el fin de habilitar pasos y carreteras afectadas. Sin embargo, advirtieron que las condiciones meteorológicas podrían dificultar las labores de limpieza y rehabilitación de caminos.

Zona más afectada

La situación en el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, continúa empeorando a causa de las lluvias que no cesan desde hace más de dos semanas. El alcalde Faustino Manzanares confirmó que el nivel del caudal sigue en aumento, afectando viviendas, cultivos y comunidades enteras que permanecen incomunicadas. “Está igual la situación, incluso un poco peor ahora, porque el caudal está subiendo más a las viviendas. Es una situación difícil que vivimos todos los años en esta temporada de invierno”, expresó el edil. De acuerdo con Manzanares, el sector de la Costa de los Amates permanece incomunicado, con 16 comunidades y alrededor de 4,000 habitantes completamente aislados por la crecida de los ríos. Además, la comunidad de El Cubulero se encuentra inundada, y aunque ha llegado algo de ayuda humanitaria, esta ha sido insuficiente. “Fue poca la ayuda y pocas las familias beneficiadas. Esperamos que se acerquen más a la población, porque la necesidad es grande”, lamentó. El alcalde relató que junto a su equipo municipal han estado atendiendo desde tempranas horas a los damnificados, especialmente a las familias albergadas en el salón comunal de El Cubulero, donde se concentran los esfuerzos locales para brindar alimentos y abrigo. “Desde las tres o cuatro de la mañana andamos activos, comunicándonos con la gente y dándoles las alertas necesarias. Lo primero que debemos cuidar son nuestras vidas”, enfatizó. Las fuertes lluvias no solo han afectado viviendas, sino también la producción agrícola, uno de los pilares económicos de la zona. “La gente tiene temor de sembrar porque la producción se pierde y también se ve afectada la ganadería. Muchos cultivos no van a dar por las intensas lluvias”, explicó Manzanares, señalando que esto impactará directamente la economía local y la seguridad alimentaria de las familias campesinas. El edil hizo un llamado urgente al Gobierno central y a la cooperación internacional para que brinden apoyo inmediato a las comunidades del sur. “Cada año vivimos lo mismo porque no se hacen las obras de mitigación necesarias. Si no se trabaja en medidas de prevención, este problema se va a agravar. El municipio se está volviendo más vulnerable”, advirtió. Manzanares alertó además sobre los daños ambientales provocados por la creciente del río Guascorán, que está afectando el Golfo de Fonseca. Explicó que el cauce del río “se está ensanchando y aterrando los bancos de pesca y curiles”, lo que obliga a los pescadores artesanales a adentrarse más en el mar para conseguir sustento. También advirtió que las aguas subterráneas se están salinizando, afectando los pozos que antes abastecían de agua doméstica a las comunidades. En la Costa de los Amates, el panorama es igualmente preocupante: unas 94 viviendas están bajo el agua, una cifra superior a las 60 que se reportaron el año pasado. A esta emergencia se suma la falta de transferencias gubernamentales al municipio. “Ya todo está liquidado y no se han hecho las transferencias de julio, agosto y septiembre; son 5.5 millones de lempiras que el municipio necesita para atender estas emergencias”, denunció el alcalde. En otro sector del país, específicamente en Villanueva, Cortes; la tarde de este lunes las fuertes lluvias provocaron inundaciones urbanas, pero estas fueron tan fuertes que arrastraron vehículos, y otros automotores se dañaron por el alto nivel del agua que alcanzó en las calles.

Más lluvias