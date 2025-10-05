Lluvias persistirán en gran parte del país por influencia de una onda tropical

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias continuarán afectando a Honduras durante esta semana debido a la influencia de una onda tropical y a la convergencia de vientos húmedos provenientes del mar Caribe y del océano Pacífico, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Las condiciones atmosféricas mantendrán inestabilidad, con lluvias y chubascos de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica, principalmente sobre las regiones occidental, central y sur del país. Según el pronóstico oficial, la onda tropical salió por el occidente del país durante la mañana del domingo, pero sus remanentes seguirán generando precipitaciones a lo largo de los próximos días.

Cenaos detalló que "la convergencia de vientos húmedos del Caribe y del Pacífico continuará produciendo lloviznas y chubascos débiles a moderados en la mayor parte del territorio, con mayores acumulados sobre las regiones de occidente, centro y sur". Ante este escenario, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) decidió mantener en alerta amarilla a los municipios aledaños al río Ulúa; Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro; hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida; y al municipio de Alianza, en el departamento de Valle, por el aumento del caudal en los principales afluentes. Asimismo, se mantiene alerta verde para los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca, además de los municipios de La Lima y Choloma, en Cortés, por un período de 48 horas a partir del sábado 4 de octubre. Estas zonas continuarán bajo vigilancia ante posibles inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas repentinas de quebradas y ríos. Las autoridades de Copeco recordaron que el periodo de alertas se mantiene desde la semana anterior, debido a que las lluvias ya han provocado afectaciones en varias zonas del país. "Desafortunadamente, producto de estas precipitaciones, hemos tenido víctimas y daños materiales. Es un escenario que lamentamos, porque muchas personas realizan acciones temerarias cerca de ríos y quebradas que han incrementado su caudal", expresó Víctor Ortega de Cenaos/Copeco