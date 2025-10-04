  1. Inicio
Sigue alerta amarilla en municipios cercanos al río Ulúa y en Alianza

Copeco anunció que las alertas permanecerán por 48 horas a partir de la 1:00 pm de este sábado, así como el ingreso de una onda tropical que mantendrá condiciones inestables durante el fin de semana

10 departamentos de Honduras permanecen bajo alerta verde por lluvias.

 Foto: Cortesía Copeco

Tegucigalpa, Honduras.-Los municipios cercanos al río Ulúa y Alianza, Valle, permanecen por 48 horas más bajo alerta amarilla, según ha informado este sábado 4 de octubre el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

Los municipios en alerta amarilla son: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro; hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida, y al municipio de Alianza, en el departamento de Valle.

De igual manera, Copeco informó que 10 departamentos permanecen bajo alerta verde: Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca, así como los municipios de La Lima y Choloma.

Sismo de 3.2 sacude Guanaja este sábado sin dejar daños

Estas alertas estarán vigentes "por un período de 48 horas a partir de la 1:00 p.m. del sábado 4 de octubre de 2025", informaron las autoridades en un comunicado.

"Según Cenaos, durante hoy sábado, producto de la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, se estará generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos dispersos, de débiles a moderados, con tormentas eléctricas en la mayor parte del país, con mayor intensidad sobre las regiones suroccidente, sur y áreas del centro", indica la misiva.

De igual manera, advierte que "en horas de la noche de hoy sábado y durante el día domingo, se espera el ingreso y desplazamiento de una onda tropical, manteniendo condiciones inestables que continuarán produciendo precipitaciones de moderadas a fuertes durante la tarde y noche del domingo, alcanzando los mayores acumulados en áreas del centro, sur y occidente".

