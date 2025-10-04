Sigue alerta amarilla en municipios cercanos al río Ulúa y en Alianza

Tegucigalpa, Honduras.-Los municipios cercanos al río Ulúa y Alianza, Valle, permanecen por 48 horas más bajo alerta amarilla, según ha informado este sábado 4 de octubre el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

Los municipios en alerta amarilla son: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro; hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida, y al municipio de Alianza, en el departamento de Valle.

De igual manera, Copeco informó que 10 departamentos permanecen bajo alerta verde: Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca, así como los municipios de La Lima y Choloma.