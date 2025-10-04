Sismo de magnitud 3.2 sacude el sector de Savannah Bight, Guanaja; no hay heridos

Islas de la Bahía, Honduras.- La Secretaría en Gestion de Riesgos y Contigencias Nacionales (Copeco) informó en sus redes sociales que la mañana de este sábado - 4 de octubre- se registró un sismo en el sector de Savannah Bight, Guanaja, en el departamento de Islas de la Bahía.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.2 grados en la escala de Richter y se localizó a una profundidad de 5 kilómetros.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas por el sismo, aunque las autoridades mantienen monitoreo en la zona para descartar posibles réplicas.