Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias regiones de Honduras este sábado 4 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones atmosféricas para este sábado 4 de octubre estarán marcadas por lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional, informó el meteorólogo Will Ochoa, del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.
El especialista explicó que las precipitaciones se deben “a la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, así como también al ingreso de una onda tropical en horas de la noche”.
Estas condiciones, según Ochoa, provocarán “lluvias y chubascos de débiles a moderados, ocasionalmente fuertes, con tormentas eléctricas”, especialmente en las zonas occidental, suroccidental, sur, oriental y algunos sectores del centro del país.
El pronóstico detalla que los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en el occidente y sur del territorio, donde se prevén tormentas más intensas durante la noche.
En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos informó que el oleaje en la costa norte se mantendrá normal, con alturas de uno a tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca se presentará ligeramente alterado, con olas de dos a cuatro pies.
Sobre las temperaturas, el meteorólogo detalló que Tegucigalpa registrará una máxima de 28 °C y una mínima de 19 °C. En la región central, se esperan valores entre 30 °C y 20 °C.
Para la región insular, se pronostica una máxima de 31 °C y una mínima de 27 °C; en la región norte, los valores oscilarán entre 31 °C y 25 °C; en la oriental, entre 32 °C y 22 °C; mientras que en la sur, la temperatura máxima será de 33 °C y la mínima de 24 °C.
Finalmente, Ochoa informó que la región occidental será una de las más frescas, con una máxima de 27 °C y una mínima de 14 °C.
“Le ha informado desde la oficina de Cenaos-Copeco”, concluyó el meteorólogo, al tiempo que reiteró la importancia de tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas durante la noche.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).