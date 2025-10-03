  1. Inicio
Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias regiones de Honduras este sábado 4 de octubre

Cenaos pronostica para este sábado lluvias con tormentas eléctricas ante una onda tropical, con mayor intensidad en el occidente y sur de Honduras

  • 03 de octubre de 2025 a las 18:37
Los mayores acumulados de precipitación se darán en las zonas del occidente, sur y oriente del país.

 Foto: Archivo/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones atmosféricas para este sábado 4 de octubre estarán marcadas por lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional, informó el meteorólogo Will Ochoa, del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

El especialista explicó que las precipitaciones se deben “a la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, así como también al ingreso de una onda tropical en horas de la noche”.

Alerta amarilla para municipios cerca del río Ulúa; seis departamentos en alerta verde

Estas condiciones, según Ochoa, provocarán “lluvias y chubascos de débiles a moderados, ocasionalmente fuertes, con tormentas eléctricas”, especialmente en las zonas occidental, suroccidental, sur, oriental y algunos sectores del centro del país.

El pronóstico detalla que los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en el occidente y sur del territorio, donde se prevén tormentas más intensas durante la noche.

En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos informó que el oleaje en la costa norte se mantendrá normal, con alturas de uno a tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca se presentará ligeramente alterado, con olas de dos a cuatro pies.

Sobre las temperaturas, el meteorólogo detalló que Tegucigalpa registrará una máxima de 28 °C y una mínima de 19 °C. En la región central, se esperan valores entre 30 °C y 20 °C.

Incidencias en Semana Morazánica: dos muertos por ahogamiento y accidentes

Para la región insular, se pronostica una máxima de 31 °C y una mínima de 27 °C; en la región norte, los valores oscilarán entre 31 °C y 25 °C; en la oriental, entre 32 °C y 22 °C; mientras que en la sur, la temperatura máxima será de 33 °C y la mínima de 24 °C.

Finalmente, Ochoa informó que la región occidental será una de las más frescas, con una máxima de 27 °C y una mínima de 14 °C.

“Le ha informado desde la oficina de Cenaos-Copeco”, concluyó el meteorólogo, al tiempo que reiteró la importancia de tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas durante la noche.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

