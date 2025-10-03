Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias regiones de Honduras este sábado 4 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones atmosféricas para este sábado 4 de octubre estarán marcadas por lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional, informó el meteorólogo Will Ochoa, del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco. El especialista explicó que las precipitaciones se deben “a la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, así como también al ingreso de una onda tropical en horas de la noche”.

Estas condiciones, según Ochoa, provocarán “lluvias y chubascos de débiles a moderados, ocasionalmente fuertes, con tormentas eléctricas”, especialmente en las zonas occidental, suroccidental, sur, oriental y algunos sectores del centro del país. El pronóstico detalla que los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en el occidente y sur del territorio, donde se prevén tormentas más intensas durante la noche. En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos informó que el oleaje en la costa norte se mantendrá normal, con alturas de uno a tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca se presentará ligeramente alterado, con olas de dos a cuatro pies. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Sobre las temperaturas, el meteorólogo detalló que Tegucigalpa registrará una máxima de 28 °C y una mínima de 19 °C. En la región central, se esperan valores entre 30 °C y 20 °C.