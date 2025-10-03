Alerta amarilla para municipios cerca del río Ulúa; seis departamentos en alerta verde

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Contingencias y Gestión de Riesgos (Copeco) informó que por 24 horas se mantendrán en alerta amarilla los municipios aledaños al río Ulúa en la zona norte de Honduras, mientras que seis departamentos estarán bajo alerta verde por el mismo lapso de tiempo. El estado de alerta aplica para los siguientes municipios de Cortés: Pimienta, Villanueva, San Manuel y Potrerillos. En los municipios de Yoro, la alerta abarca a El Progreso, Santa Rita y El Negrito. De igual forma, el Ramal del Tigre en Tela estará bajo alerta amarilla.

Cabe recordar que todas estas zonas habían sido declaradas en alerta amarilla desde el jueves 2 de octubre a la 1:00 p.m. En cuanto a la alerta verde, esta se emitió para los departamentos de Ocotepeque, Lempira, La Paz, Copán, Santa Bárbara, Intibucá y los municipios de Choloma y La Lima, en Cortés, así como en Alianza, en el departamento de Valle. Cabe recordar que ayer solo se encontraban en alerta verde los departamentos de La Paz, Lempira, Intibucá y Ocotepeque, al igual que los municipios de Alianza, La Lima y Choloma. Tanto la alerta amarilla como la alerta verde entraron en vigor a partir de las 2:00 p.m. de este viernes 3 de octubre.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) comunicó que continuará en las próximas horas la influencia de una vaguada en superficie, dejando lluvias en la mayor parte del país. Los mayores acumulados junto a tormentas eléctricas se reportarán en las zonas del occidente, centro y sur del territorio hondureño. De igual forma, se pronostica que mañana -4 de octubre- ingrese por el oriente de Honduras una onda tropical en horas de la tarde, manteniéndose la alta probabilidad de lluvias y chubascos en la mayor parte de regiones.