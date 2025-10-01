​​​​​​Extienden alerta verde por lluvias en Tegucigalpa durante 72 horas

Tegucigalpa, Honduras.- Extienden alerta verde en la capital por un periodo de 72 horas, ante el pronóstico de lluvias intensas provocadas por el paso de disturbios tropicales. La medida entra en vigor a partir de las 7:00 de la noche de este miércoles 1 de octubre de 2025, tras las evaluaciones realizadas por el Comité de Emergencia Municipal (Codem) y con base en información del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la comuna.

De acuerdo con los análisis de las estaciones meteorológicas instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, se ha registrado un aumento en la acumulación de precipitaciones. Esto eleva el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y desprendimientos de material en zonas vulnerables.