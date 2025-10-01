  1. Inicio
​​​​​​Extienden alerta verde por lluvias en Tegucigalpa durante 72 horas

Con zonas vulnerables bajo amenaza de deslizamientos, desprendimientos de tierra e inundaciones, Tegucigalpa permanecerá bajo alerta verde durante las próximas 72 horas

  • 01 de octubre de 2025 a las 19:29
El incremento en la acumulación de lluvias y el riesgo de deslizamientos e inundaciones obligaron a las autoridades del Distrito Central a extender por tres días más la Alerta Verde en la capital.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Extienden alerta verde en la capital por un periodo de 72 horas, ante el pronóstico de lluvias intensas provocadas por el paso de disturbios tropicales.

La medida entra en vigor a partir de las 7:00 de la noche de este miércoles 1 de octubre de 2025, tras las evaluaciones realizadas por el Comité de Emergencia Municipal (Codem) y con base en información del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la comuna.

De acuerdo con los análisis de las estaciones meteorológicas instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, se ha registrado un aumento en la acumulación de precipitaciones. Esto eleva el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y desprendimientos de material en zonas vulnerables.

Ante los pronósticos, las autoridades activaron equipos de monitoreo para vigilar de forma permanente las áreas de mayor riesgo.

Además, se mantiene un control especial en barrios y colonias que históricamente han registrado emergencias durante la temporada lluviosa.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC llamó a la población a tomar las precauciones, especialmente a quienes residen en comunidades expuestas, y reiteró que cualquier eventualidad puede ser reportada a través de la línea 100.

