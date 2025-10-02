  1. Inicio
Lluvias dispersas y tormentas eléctricas afectarán gran parte de Honduras este viernes 3 de octubre

La influencia de una vaguada en superficie y la convergencia de vientos húmedos del Caribe y el Pacífico provocarán este 3 de octubre lluvias dispersas, chubascos y tormentas eléctricas

  • 02 de octubre de 2025 a las 19:33
Una baguada en superficie y el ingreso de humedad desde el Caribe y el Pacífico generarán este 3 de octubre lluvias débiles a moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas aisladas en gran parte del país.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en superficie y la convergencia de vientos cargados de humedad desde el Mar Caribe y el océano Pacífico provocarán este viernes lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de tormentas eléctricas aisladas en gran parte del territorio nacional.

“Los mayores acumulados de precipitación se esperan en las regiones suroccidental, sur y en áreas del centro del país”, indicó Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.

En cuanto a las condiciones marítimas, los oleajes se mantendrán entre 1 y 3 pies en el litoral del Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.

Sobre las temperaturas, el Distrito Central registrará máximas de 28 grados Celsius y mínimas de 19.

La región central presentará una máxima de 30 y mínima de 20, mientras que la región insular alcanzará hasta 31 grados y descenderá a 27.

En el norte del país, se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 25, en tanto que en la región oriental se prevé un rango entre 32 y 19 grados.

La zona sur registrará hasta 33 grados y 24 de mínima, y la región occidental marcará 29 grados como máxima y 14 como mínima.

“Estas condiciones se mantendrán durante gran parte del día, por lo que se recomienda precaución ante posibles tormentas eléctricas y acumulación de agua en zonas bajas”, agregó Fonseca.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
