Lluvias dispersas y tormentas eléctricas afectarán gran parte de Honduras este viernes 3 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en superficie y la convergencia de vientos cargados de humedad desde el Mar Caribe y el océano Pacífico provocarán este viernes lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de tormentas eléctricas aisladas en gran parte del territorio nacional. “Los mayores acumulados de precipitación se esperan en las regiones suroccidental, sur y en áreas del centro del país”, indicó Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.

En cuanto a las condiciones marítimas, los oleajes se mantendrán entre 1 y 3 pies en el litoral del Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca. Sobre las temperaturas, el Distrito Central registrará máximas de 28 grados Celsius y mínimas de 19. La región central presentará una máxima de 30 y mínima de 20, mientras que la región insular alcanzará hasta 31 grados y descenderá a 27.