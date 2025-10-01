Lluvias con actividad eléctrica afectarán al sur y occidente de Honduras este jueves 2 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica se mantienen este jueves 2 de octubre en gran parte del territorio, según informó Mario Centeno, del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco. El meteorólogo explicó que persiste la vaguada en superficie, así como la convergencia de viento y humedad provenientes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, lo que está generando las precipitaciones.

"Continúa la vaguada en superficie y la convergencia de viento y humedad provenientes del Mar Caribe y del Océano Pacífico, produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente fuertes con actividad eléctrica para las regiones sur-occidente, sur y áreas de la región central", detalló Centeno. En el resto del país se esperan lluvias débiles y de menor intensidad, aunque las autoridades recomiendan tomar precauciones en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones urbanas. El oleaje en el Caribe será de entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanzará de 2 a 4 pies de altura, indicó el especialista. Las temperaturas también registran variaciones según la región. En Tegucigalpa, la máxima será de 28 y la mínima de 19 grados Celsius. En la zona central, se pronostican 31 de máxima y 20 de mínima.