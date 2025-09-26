Lluvias y tormentas eléctricas afectan este sábado a regiones del sur y occidente

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá este sábado condiciones secas en la mayor parte del territorio, sin embargo, las lluvias se harán presentes durante horas de la tarde, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.
“Tenemos condiciones secas en la mañana en la mayor parte del territorio nacional”, explicó Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos.
El experto detalló que por la tarde se espera convergencia de viento y humedad procedente del mar Caribe y del océano Pacífico, lo que generará lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica.
“Las lluvias y chubascos estarán presentes en las regiones centro, sur, suroriente y suroccidente del país”, indicó Centeno.
En el resto del territorio nacional se esperan precipitaciones débiles y aisladas, añadió el especialista.
En cuanto al estado del mar, el oleaje en el Caribe se pronostica de entre uno y tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanzará de dos a cuatro pies de altura.
Sobre las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 19. Para la región central se espera una máxima de 31 y una mínima de 20.
En la región insular se alcanzará una máxima de 32 y una mínima de 27, mientras que en la zona norte se prevé una máxima de 34 y una mínima de 24 grados.
En el oriente del país las temperaturas oscilarán entre los 33 y 18 grados, en el sur entre 33 y 24, y en la región occidental entre 30 y 16 grados centígrados.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).