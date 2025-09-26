Lluvias y tormentas eléctricas afectan este sábado a regiones del sur y occidente

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá este sábado condiciones secas en la mayor parte del territorio, sin embargo, las lluvias se harán presentes durante horas de la tarde, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

“Tenemos condiciones secas en la mañana en la mayor parte del territorio nacional”, explicó Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos.

El experto detalló que por la tarde se espera convergencia de viento y humedad procedente del mar Caribe y del océano Pacífico, lo que generará lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica.

“Las lluvias y chubascos estarán presentes en las regiones centro, sur, suroriente y suroccidente del país”, indicó Centeno.